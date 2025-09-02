Apple veut mettre fin aux notices papier en Europe

Actu AppleDans une démarche qui mélange préoccupations environnementales et optimisation logistique, Apple a officiellement demandé à l'Union européenne de pouvoir abandonner la documentation papier actuellement obligatoire dans ses emballages. Cette requête s'inscrit dans une consultation publique menée par Bruxelles sur l'agenda consommateur 2025-2030.

Une transition vers le tout numérique

La firme de Cupertino argue que ces petits guides multilingues, souvent jetés sans même être lus, représentent un frein à l'innovation et à l'écologie. Selon Apple, la dématérialisation offrirait des avantages considérables : mise à jour simplifiée du contenu, traductions plus nombreuses, fonction de recherche intégrée et surtout, une meilleure accessibilité pour les personnes malvoyantes.

L'entreprise souligne également que l'information numérique reste disponible pendant toute la durée de vie du produit, contrairement aux versions papier qui finissent rapidement à la poubelle. Cette approche s'inscrit parfaitement dans la philosophie Apple qui privilégie l'expérience utilisateur tout en réduisant son impact environnemental.

papier documentation notice iphone

Un enjeu économique et logistique majeur

Au-delà des considérations écologiques, cette demande révèle des motivations économiques évidentes. Apple a déjà prouvé sa capacité à transformer les contraintes en opportunités financières. L'exemple le plus frappant reste le retrait du chargeur et des écouteurs des boîtes d'iPhone en 2020, générant une économie estimée à 35,6 dollars par appareil vendu.

Cette stratégie de simplification des emballages n'est pas nouvelle chez Apple. L'année dernière, la marque a cessé de fournir ses célèbres autocollants avec l'iPhone 16, poursuivant sa quête d'optimisation logistique. La suppression de la documentation papier représenterait une étape supplémentaire dans cette démarche, permettant de standardiser les emballages européens avec le reste du monde et de réduire considérablement les coûts de production et de transport.

Cette initiative intervient alors qu'Apple doit déjà composer avec de nouvelles contraintes européennes, notamment l'obligation d'afficher les étiquettes énergétiques sur ses produits depuis l'été dernier. La bataille pour la dématérialisation de la documentation pourrait bien préfigurer d'autres demandes similaires de la part du géant californien. Finalement, quand écologie rime avec économie c'est tout ce qui plaît à l'entreprise de Tim Cook.

Via

5 réactions

Elricaac - iPhone

Avez vous déjà lu la notice de votre iBidule ?
Perso jamais
Si c’est aussi votre cas - pas besoin de notice
Un pdf intégré dans Fichier ou iBook fera amplement l’affaire et sera toujours avec vous si vous avez le iBidule.
Si votre iBidule est en carafe, pas la peine de regarder la notice il n’y a quasi rien qui pourra vous aider ou n’être dispo sur le net/Youtube ou autres forums
Ce n’est pas de l’écologie même si ça va dans le bon sens mais donner quelque chose qui n’est utile a quasiment personne ou que personne ne regarde quel est l’intérêt ?

02/09/2025 à 18h34

Mld45 - iPhone

Bientôt les boîtes d’iPhone vendues sans l’iPhone à l’intérieur

02/09/2025 à 17h25

Montessuy - iPhone premium

Je suis pas écolo mais pour le coup, tout ce papier foutu en l’air pour rien…
Qui lit les notices papier de nos jours ?!

02/09/2025 à 17h25

OLAbrutix - iPhone

@Ambiance XXL
Je valide , les pseudos écologistes y’en a marre 🤣 vive le thermique…….

02/09/2025 à 16h51

Ambiance XXL - iPhone

Tout ce qui appartient à l’écologie ne m’intéresse plus du tout.
Les écologistes en a marre, plus que marre !!
Ce n’est pas avec deux éoliennes et un panneau solaire qu’on va sauver la planète .
En plus toutes ces conneries, ça coûte cher

02/09/2025 à 16h29

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles