iOS 26.3.1 (a) : première mise à jour de sécurité en arrière-plan sur iPhone

Apple inaugure ce soir une nouvelle manière de sécuriser ses appareils. Avec ces premiers correctifs déployés en arrière-plan sur iPhone, iPad et Mac, les utilisateurs bénéficient désormais de mises à jour de sécurité plus rapides et quasi invisibles.

Apple déploie sa première mise à jour de sécurité en arrière-plan pour iPhone, iPad et Mac

Apple a activé aujourd’hui pour la première fois en conditions réelles son système de correctifs de sécurité en arrière-plan, déployant simultanément quatre mises à jour discrètes pour iPhone, iPad et Mac.

Les versions concernées sont iOS 26.3.1 (a), iPadOS 26.3.1 (a), macOS 26.3.1 (a) et macOS 26.3.2 (a). La présence de deux builds distincts pour macOS s’explique par le MacBook Neo, dont le système tourne actuellement sur une version plus récente de macOS Tahoe que les autres Mac de la gamme.



Ces mises à jour ciblent une faille dans WebKit, le moteur de rendu qui alimente Safari. Le problème résidait dans l’API Navigation, un contenu web malveillant pouvait contourner la politique de même origine, une règle fondamentale qui empêche un site d’accéder aux données d’un autre. Apple indique avoir corrigé ce problème en renforçant la validation des entrées.

Ce déploiement marque l’entrée en phase publique du système de sécurité en arrière-plan, qu’Apple avait auparavant testé en version bêta depuis début janvier. L’idée derrière ce mécanisme est simple : proposer des mises à jours de sécurité complémentaires sans avoir besoin d'attendre la prochaine version officielle d'iOS.



Pour vérifier manuellement si une mise à jour de ce type est disponible, il suffit de se rendre dans Réglages, puis Confidentialité et sécurité sur iPhone et iPad, et de descendre en bas de page sur la section Amélioration de la sécurité en arrière-plan. La mise à jour s’installe toute seule mais il est possible de la forcer dès maintenant (pour les matrixés Apple que nous sommes).