iOS 27 : des discussions éphémères avec Siri et des Genmoji intelligents

Apple va enfin concrétiser ses promesses en matière d’IA avec Siri. Selon les dernières informations de Mark Gurman (Bloomberg), l’entreprise lancera lors de la WWDC 2026 (juin 2026) une application Siri autonome dans iOS 27, dotée d’une fonctionnalité de confidentialité inédite : la suppression automatique des conversations. De plus, la firme prépare des Genmojis améliorés, bien plus intéressants.

Une nouvelle expérience de chatbot Siri centrée sur la confidentialité

Après des années d’attente et un retard de deux ans, Siri se transformera en véritable chatbot concurrent de ChatGPT ou Gemini.



La nouvelle application autonome d’iOS 27 permettra :

Un historique de conversations complet

La possibilité de démarrer de nouvelles discussions (texte ou vocales)

Le téléversement de fichiers

Un geste universel pour lancer rapidement une nouvelle conversation

Fonctionnalité

phare : suppression automatique des chats

Comme dans l’application Messages, les utilisateurs pourront configurer la suppression automatique des conversations après 30 jours, 1 an, ou les conserver indéfiniment. Cette option renforce la stratégie « privacy-first » d’Apple. De quoi garder ses concurrents à distance.

Intégration Gemini avec traitement sur serveurs privés Apple

Siri sera propulsé par les modèles Google Gemini grâce à l’accord signé entre Apple et Google. Cependant, Apple insiste sur le fait que les traitements se feront sur ses propres serveurs Private Cloud Compute, évitant tout transfert direct de données vers Google. Les conversations ne devraient pas être utilisées pour l’entraînement des modèles.21

L’application proposera deux modes d’interface :

Vue de nouvelle conversation (style ChatGPT)

Liste de conversations (style Messages)

Siri restera en version bêta même au lancement public

Même lors du déploiement grand public à l’automne 2026, la nouvelle Siri portera l’étiquette « Beta ». Les versions de test d’iOS 27 incluent déjà un bouton pour quitter la bêta Siri. Apple permettra probablement aux utilisateurs de désactiver cette nouvelle version.

Amélioration de Genmoji dans iOS 27 : suggestions automatiques intelligentes

Parallèlement, Apple va booster Genmoji (introduit dans iOS 18.2 et amélioré dans iOS 26). Dans iOS 27 et iPadOS 27, une nouvelle fonctionnalité « Suggested Genmoji » proposera des emojis générés automatiquement à partir de :

Votre photothèque

Vos expressions couramment tapées au clavier

Cette option sera activable/désactivable dans les réglages du clavier. Elle vise à augmenter l’adoption de Genmoji en proposant des suggestions contextuelles et pertinentes.

Pourquoi ces nouveautés sont importantes ?

Apple mise sur une IA puissante mais respectueuse de la vie privée, se différenciant de ses concurrents qui conservent souvent les historiques plus longtemps. Avec cette app dédiée, Siri passe d’un simple assistant vocal à un véritable compagnon conversationnel intelligent, tout en maintenant le niveau élevé de protection des données qui fait la réputation d’Apple.

Ces fonctionnalités seront présentées en détail à la WWDC 2026 le 8 juin. Le déploiement grand public est prévu à l’automne 2026 avec iOS 27.

Cette refonte majeure positionne Apple comme un acteur sérieux dans la course à l’IA mobile, en alliant innovation, design et confidentialité, tout en ne dépensant pas des fortunes pour un résultat toujours incertain. Les utilisateurs en quête d’une expérience Siri plus moderne et privée devraient être particulièrement satisfaits.