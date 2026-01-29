Spotify ajoute les discussions de groupe sur son application

Spotify ne veut plus être un simple lecteur de musique passif sur votre iPhone, mais bien un véritable réseau social. Après avoir introduit timidement une fonction de messagerie l'été dernier, le géant suédois passe à la vitesse supérieure en ce début d'année 2026. L'objectif est clair : garder les utilisateurs dans l'application le plus longtemps possible en facilitant le partage social, et se différencier des concurrents.

Partager vos découvertes en groupe

Depuis la mise à jour déployée ce 28 janvier, Spotify permet désormais de créer des discussions de groupe. Si vous aviez déjà accès aux messages privés ("Messages") depuis août 2025, cette fonctionnalité était limitée au tête-à-tête. Vous pouvez à présent partager vos playlists, podcasts ou le dernier album à la mode avec jusqu'à 10 amis ou membres de la famille simultanément.

Le fonctionnement reste prudent pour éviter le spam : vous ne pouvez lancer une conversation qu'avec des personnes avec qui vous avez déjà interagi sur la plateforme (via une playlist collaborative, un Blend ou un abonnement Famille/Duo). C'est une manière fluide de débattre d'un titre sans avoir à basculer constamment entre Spotify et vos autres applications de messagerie.

Une alternative à iMessage ?

Sur iOS, le réflexe naturel reste souvent de partager un lien via iMessage ou WhatsApp. Spotify en a conscience et précise que son outil vient "compléter" ces usages plutôt que les remplacer. L'idée est surtout de réagir en direct avec des émojis ou du texte pendant l'écoute, sans casser le rythme.

Côté sécurité, il est bon de noter une différence majeure avec les standards d'Apple : si les messages sont chiffrés lors du transfert et du stockage, il ne s'agit pas d'un chiffrement de bout en bout. Cela permet aux modérateurs de Spotify d'intervenir en cas de signalement de contenu inapproprié, une approche qui privilégie la modération à la confidentialité totale. Une nuance à garder en tête avant de vous partager des secrets d'État entre deux morceaux.



