L'application Sora ajoute les caméos et l'assemblage de vidéos

OpenAI repousse les limites de la narration pilotée par l'IA dans sa dernière mise à jour de l'application Sora, en introduisant des outils qui permettent aux créateurs de produire des vidéos étendues et riches en histoires avec une plus grande facilité. Pour ceux qui découvrent le concept, Sora est une plateforme exclusive, accessible uniquement sur invitation (et pas encore en France), qui fusionne la génération de vidéos par IA et le partage social. Elle permet de créer des vidéos réalistes, cinématographiques ou animées mettant en scène soi-même, ses proches ou n'importe qui d'autre – le tout accompagné de dialogues et d'effets sonores parfaitement synchronisés.

Les caméos dans Sora

Au cœur de cette mise à jour figure le système d'apparitions éclairs de personnalités (les fameux cameos), qui dote Sora de la capacité à générer des vidéos avec de vraies personnes. Désormais, les utilisateurs peuvent transformer n'importe quel clip téléchargé – depuis la galerie de leur téléphone ou des sorties précédentes de Sora – en avatars persistants et réutilisables. Ces derniers peuvent ensuite être invoqués facilement dans de nouveaux projets via de simples étiquettes.

Chaque apparition de personnage est dotée d'un nom de profil unique et d'un nom d'utilisateur, ainsi que de contrôles de partage flexibles : gardez-la privée pour un usage personnel, partagez-la sélectivement avec des connexions proches, ou diffusez-la à l'ensemble de la communauté Sora. Pour lancer la fonctionnalité, OpenAI propose une sélection de personnages prêts à l'emploi, en mettant l'accent sur des classiques d'Halloween effrayants tels que Frankenstein, Dracula, une sorcière et un fantôme.



Introducing character cameos, now available in the Sora app. pic.twitter.com/k1R4FdCRPV — OpenAI (@OpenAI) October 29, 2025

Rassembler vos vidéos

En complément, la nouvelle capacité de montage vidéo permet aux utilisateurs de rassembler divers segments de brouillons en une narration cohérente et fluide. De quoi composer des oeuvres complètes sans effort.



De plus, les classements communautaires sont désormais en ligne, mettant en lumière les clips les plus remixés et les personnages et apparitions les plus populaires pour stimuler l'inspiration et la collaboration.



And there’s more—stitching and leaderboard, now in the Sora app. pic.twitter.com/QvdFcx1cpU — OpenAI (@OpenAI) October 29, 2025

Disponibilité

Pour célébrer le déploiement, OpenAI assouplit temporairement les barrières d'accès : les personnes aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Corée du Sud peuvent désormais s'inscrire sans code d'invitation, pour une période limitée. L'application s'étend également à la Thaïlande, à Taïwan et au Vietnam.



Cela dit, le lancement des apparitions n'a pas été sans controverse – Cameo, le service de messages vidéo avec des célébrités, a intenté une action en justice pour violation de marque contre OpenAI seulement quelques jours avant la sortie de la mise à jour, en visant spécifiquement l'utilisation du terme « cameo » dans les fonctionnalités de Sora.



L'application Sora elle-même a été lancée fin septembre et a battu des records en atteignant un million de téléchargements plus rapidement que son prédécesseur ChatGPT, même si elle était limitée aux invitations et disponible initialement dans seulement deux pays.

Télécharger l'app gratuite Sora by OpenAI