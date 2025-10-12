Apple met fin à Clips, son application de montage de vidéos courtes

Clap de fin pour Clips. Apple vient de mettre un terme définitif à Clips, son application de montage vidéo lancée en 2017. L'app a été retirée de l'App Store le 10 octobre, marquant la fin d'une aventure de huit ans qui n'aura jamais vraiment trouvé son public face à TikTok et aux autres géants du format court.

Une application victime de son époque

Clips avait pourtant tout pour séduire à son lancement. L'application proposait de créer des vidéos jusqu'à 60 minutes en assemblant des clips, photos et contenus avec des sous-titres automatiques générés par la voix, des filtres et des effets graphiques. Apple avait même intégré des fonctionnalités avancées au fil des ans : support des Memoji et Animoji, exploitation du scanner LiDAR pour générer des espaces en réalité augmentée, ou encore le mode Cinématique. Le démarrage fut d'ailleurs prometteur avec 500 000 à un million de téléchargements durant les quatre premiers jours.​

Mais dans un univers dominé par TikTok, CapCut et maintenant Edits de Meta, l'application n'a jamais percé. Les plateformes sociales ont progressivement développé leurs propres outils de montage intégrés, rendant l'usage d'une app tierce moins pertinent. Apple a peu à peu délaissé son projet, se contentant de corrections de bugs occasionnelles ces dernières années.​

Quel avenir pour les apps créatives d'Apple ?

Les utilisateurs actuels peuvent encore télécharger Clips via leur compte App Store et l'utiliser sous iOS 26, mais aucune garantie n'est donnée pour les versions ultérieures. Apple recommande désormais de sauvegarder les vidéos et de se tourner vers iMovie, son autre application de montage gratuite.​

Problème : iMovie n'a pas reçu de mise à jour depuis décembre 2024, et seulement des correctifs mineurs. Ses dernières fonctionnalités majeures remontent à 2023. La suite iWork (Pages, Keynote, Numbers) attend également des mises à jour depuis avril 2025. Cette accumulation interroge sur la stratégie d'Apple concernant ses applications créatives sur mobile, à l'heure où la concurrence innove en permanence.