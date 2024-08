Spotify partage sa vision des achats intégrés avant l'application de la DMA

Spotify a trouvé un moyen de mettre un peu plus de pression sur Apple. Alors que la loi européenne sur les marchés numériques s'appliquera début mars, forçant Apple à ouvrir son iPhone aux App Store tiers et aux services de paiements alternatifs, le géant du streaming musical a fait part de sa vision concernant le retour des paiements in-app, autrement dit les achats intégrés. Mieux, elle a partagé des maquettes d'un système d'abonnement au sein de son application.

Spotify veut contacter directement ses clients

Depuis quelques années, Spotify attaque régulièrement Apple à propos de la politique de l'App Store, le différend portant sur les frais d'application et d'abonnement et les rejets d'applications en raison des tentatives de Spotify de contourner la commission de 30 % qu'Apple prélève sur les achats.

À l'aube d'un changement historique, le service de streaming a donc montré ce à quoi son application devrait ressembler en termes de parcours utilisateurs, y compris des informations sur les prix, les offres d'abonnement et les achats de livres audio in-app. Spotify ne permet plus à ses clients de souscrire un abonnement Premium ou d'effectuer d'autres paiements in-app afin d'éviter de payer les frais d'Apple, mais cela devrait bientôt changer, du moins dans l'Union européenne.



La loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne, entérinée le 1er novembre 2022 et qui s'appliquera à partir du 6 mars, impose aux entreprises "gardiennes" d'ouvrir leurs services et leurs plateformes à d'autres entreprises et développeurs. Le DMA aura un impact important sur les services d'Apple, et il est probable qu'Apple apporte des modifications majeures à l'App Store, à Messages, à FaceTime, à Siri, et peut-être à d'autres encore comme Apple Pay. D'ailleurs, Apple a concédé l'ouverture de la puce NFC de l'iPhone la semaine dernière.



Concrètement sur l'App Store, la DMA empêchera Apple de facturer des frais aux applications pour promouvoir leurs propres produits et services, ou d'obliger les applications à utiliser un mécanisme de paiement spécifique.



Selon un communiqué de presse, voici le scénario idéal pour Spotify qui prône un contact direct avec ses clients :

Pendant des années, même dans notre propre application, Apple a imposé des règles selon lesquelles nous ne pouvions pas vous informer sur les offres, sur le prix d'un produit, ni même sur l'endroit ou la manière de l'acheter. Nous savons, c'est un peu fou. Grâce à la DMA, nous pourrons enfin partager des informations sur les offres, les promotions et les options de paiement plus avantageuses dans l'Union européenne. Une expérience plus facile pour vous est synonyme de bonnes choses pour les artistes, les auteurs et les créateurs qui cherchent à développer leur public d'auditeurs, de spectateurs de concerts et de fans de livres audio. Qui plus est ? Tout cela peut désormais se faire sans le fardeau d'une taxe obligatoire d'environ 30 % imposée par Apple, ce qui est interdit par la DMA.



Nous serons bientôt en mesure de vous donner des informations dans l'application Spotify sur les prix des abonnements Premium et des livres audio. Nous pourrons également communiquer clairement avec vous dans l'application Spotify à propos des nouveaux produits en vente, des campagnes promotionnelles, des clubs de fans et des événements à venir, y compris lorsque des articles tels que les livres audio seront en vente.



Bientôt, si vous souhaitez acheter un abonnement Premium ou un livre audio, ou si vous cherchez à passer d'un abonnement individuel à un abonnement duo ou familial pour économiser de l'argent, vous pourrez le faire en quelques clics.



Nous avions récemment découvert, dans une version bêta de Spotify, que l'entreprise testait le retour des achats in-app. Reste à voir si tout ce que la société suédoise imagine sera possible. En effet, Apple pourrait conserver un grand contrôle, tout en se conformant à la DMA.



Si les rumeurs parlent d'une commission et d'une validation des applications soumises hors App Store, ce n'est pas encore certain. En revanche, l'ouverture aux paiements tiers qui a eu lieu il y a dix jours aux USA est bien concrète. Apple a accepté le verdict de la Cour suprême en permettant l'utilisation de services alternatifs, mais elle a exigé une commission de 27 % (contre 30 en passant par l'API de l'App Store). Ce à quoi Epic Games, principal plaignant, à répondu par une nouvelle action en justice pour "mauvaise foi". Rappelons que la même chose s'est produite aux Pays-Bas et en Corée du Sud depuis 2022.



Réponse dans un peu plus d'un mois.

