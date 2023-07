Spotify : les abonnements via l'App Store en cours vont être interrompus

Spotify fait partie des entreprises dans le monde qui a exprimé leur mécontentement face à la commission de 30% d'Apple sur l'App Store. Le populaire service de streaming a été jusqu'à se plaindre devant la Commission européenne pour dénoncer les pratiques "abusives" d'Apple avec sa boutique d'applications. Aujourd'hui, on apprend que Spotify va définitivement interrompre tous les abonnements qui ont été pris par l'App Store dans le passé.

Spotify change de stratégie

Depuis plusieurs années, Spotify ne propose plus sur son application iOS de souscrire à l'abonnement Premium via le moyen de paiement d'Apple, le service de streaming oblige ses utilisateurs à passer en direct pour payer le prix mensuel normal sans la commission d'Apple. Cette politique a beaucoup énervé la firme de Cupertino, car Spotify profite de l'App Store, de sa visibilité et de sa popularité, mais n'apporte rien en échange puisque les souscriptions se font exclusivement via le site de Spotify.



Auparavant, Spotify permettait de souscrire un abonnement via son application iOS et donc par le moyen de paiement mensuel de l'App Store, cela a duré pendant une courte période : de 2014 à 2016. Au cours de ces trois années, il y a eu énormément de souscriptions faites via l'App Store, si la majorité est résiliée, il y en a beaucoup qui sont toujours actives, des abonnés fidèles qui sont encore chez Spotify et qui n'ont jamais changé de service de streaming. Aujourd'hui, le géant suédois va supprimer ces abonnements encore actifs, ce qui va provoquer la rupture définitive avec le moyen de paiement de l'App Store !

Cette information nous vient du média Variety, celui-ci explique que les abonnés qui ont maintenu leur abonnement à renouvellement mensuel via l'App Store ont été ciblés par le service de streaming dans le cadre d'une campagne de mail :

Nous vous contactons parce que lorsque vous avez rejoint Spotify Premium, vous avez utilisé le service de facturation d'Apple pour vous abonner. Malheureusement, nous n'acceptons plus cette méthode de facturation comme mode de paiement.

À l'issue de la fin de leur cycle de facturation, ces abonnés auront deux choix, soit continuer à profiter de Spotify, mais en mode gratuit, donc avec des publicités qui viendront s'incruster dans l'expérience, ou en faisant le choix de renouveler leur abonnement, mais directement auprès de Spotify. Autrement dit, ils devront aller sur la version web du service de streaming et souscrire leur abonnement en saisissant les numéros de leur carte bancaire.



Pour le moment, cette approche est une nécessité, car Apple refuse catégoriquement que des souscriptions à Spotify Premium sans commission à l'App Store se fassent depuis l'application. Epic Games a déjà osé le faire avec son jeu Fortnite et on a vu comment ça se terminait : une exclusion immédiate.

