HBO Max : la fin du partage de compte arrive en France en 2026

hbo max streaming film et tv icone app ipa iphoneProfiter du catalogue HBO Max sur votre iPad ou votre Apple TV 4K en utilisant le compte d'un proche va bientôt devenir de l'histoire ancienne. Warner Bros. Discovery a officiellement confirmé l'extension mondiale de sa politique restrictive sur le partage de mots de passe pour l'année 2026. La France fait partie des territoires concernés par ce changement qui imposera de payer un supplément pour ajouter un utilisateur extérieur au foyer.

Une restriction qui s'étend à l'international

Le groupe américain a profité de la présentation de ses derniers résultats financiers pour annoncer cette nouvelle phase de blocage. Le système fonctionne déjà depuis août 2025 aux États-Unis où les abonnés doivent débourser près de huit dollars supplémentaires par mois pour partager leurs accès de manière officielle. La méthode s'avère particulièrement rentable puisque la plateforme a enregistré un gain de 3,5 millions de clients au dernier trimestre, portant son total à plus de 131 millions d'utilisateurs dans le monde.

Cette stratégie intervient dans un contexte financier tendu marqué par l'acquisition par Paramount, poussant l'entreprise à maximiser ses revenus de streaming. Face à cette dynamique restrictive de l'industrie, l'écosystème Apple reste d'ailleurs une exception très appréciable car Apple TV+ permet toujours un partage familial fluide et sans surcoût directement intégré aux réglages iCloud.

hbo max logo

Quelle facture pour les utilisateurs français

L'arrivée de cette limitation dans l'Hexagone soulève une véritable interrogation tarifaire. Le service propose actuellement une offre de base avec publicité à 5,99 euros mensuels, ce qui rendrait l'application stricte du tarif américain (8$ par mois pour rappel) totalement illogique. La direction devra inévitablement adapter ce coût additionnel pour le marché européen afin de ne pas faire fuir ses spectateurs. Les détails précis du déploiement français restent encore à définir mais les messages d'avertissement ne tarderont plus à s'afficher sur vos écrans.

Notre avis

La fin des accès partagés est malheureusement devenue le lot commun de toutes les grandes plateformes de vidéo à la demande. Netflix a initié ce mouvement en premier avec un succès financier indéniable, poussant rapidement ses concurrents à reproduire exactement le même modèle économique. Si vous cumulez les abonnements vous allez devoir faire des tris de plus en plus stricts face à l'accumulation de ces frais supplémentaires. On se pose également des questions sur la pérennité de plateformes comme Spliiit qui assurent pourtant agir en toute conformité. Affaire à suivre.


Amarok - iPhone premium

@Jmarc91
Par une bête vérification comme c’est déjà le cas quand on ajoute un nouvel appareil. Et ils sont inventifs quand il y a du pognon à se faire pour trouver des solutions

28/02/2026 à 13h34

Jmarc91 - iPhone premium

Et comment ils vont savoir que c est pas vous en vacance avec votre clé Amazon ou votre tablette sur le wifi d ou vous etent en vacances ???

28/02/2026 à 10h29

