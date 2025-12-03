Canal+ interdit le partage de compte hors du foyer

Canal+ rejoint Netflix et Disney+ dans la chasse au partage de compte. Depuis le 1er décembre, les nouvelles conditions générales d'abonnement du groupe français marquent un tournant radical avec sa politique historique. Fini l'époque où la plateforme mettait en avant la souplesse du partage dans ses publicités. L'utilisation d'un compte est désormais strictement limitée au foyer, une mesure qui va impacter de nombreux abonnés habitués à partager leurs identifiants avec leur famille ou leurs proches.

Retour en arrière après des années de tolérance

Le contraste est frappant. En 2020, Canal+ lançait une campagne publicitaire baptisée "Les codes", avec Kad Merad, Jamel Debbouze ou Isabelle Nanty, vantant justement la facilité de partage. Cinq ans plus tard, le discours a radicalement changé. Les anciennes conditions évoquaient un usage "au sein du cercle familial", une formulation volontairement floue. Aujourd'hui, le texte parle explicitement de "même foyer", éliminant toute ambiguïté.

Concrètement, partager son compte avec un enfant étudiant, un parent vivant ailleurs ou un ami devient une violation des conditions d'utilisation. Le groupe précise que l'abonné "s'engage à ne communiquer à personne en dehors de son foyer son identifiant et son mot de passe". Cette formulation ne laisse aucune place à l'interprétation. Canal+ vise également les plateformes de revente de comme Spliiit en interdisant explicitement "toute monétisation" des connexions simultanées.

Pour les utilisateurs d'iPhone, iPad ou Apple TV, cette restriction pourrait sembler paradoxale. L'écosystème Apple facilite justement l'utilisation multi-appareils au sein d'une famille, notamment via le partage familial iCloud. Canal+ force désormais ses abonnés à repenser leurs habitudes de consommation sur leurs appareils Apple.

Géolocalisation et VPN dans le viseur

Canal+ se donne les moyens techniques de faire respecter ces nouvelles règles. Le groupe s'autorise à "procéder à tout moment à tout contrôle approprié pour vérifier l'utilisation des connexions simultanées", notamment via l'analyse des adresses IP. L'utilisation d'un VPN pour masquer sa localisation devient explicitement interdite, une mesure qui vise autant le contournement géographique que le partage de compte.

Cette stratégie est un classique pour les plateformes de Streaming. Netflix a ouvert la voie en 2023, suivi par Disney+ et HBO Max. Apple TV+ reste pour l'instant l'une des rares plateformes à ne pas avoir durci ses conditions, même si la firme de Cupertino pourrait suivre cette tendance à l'avenir. Le marché du streaming semble avoir définitivement tourné la page de la tolérance envers le partage de compte. En plus de l'ajout d'un abonnement avec publicité, Canal+ suit véritablement le même chemins que ses concurrents.

