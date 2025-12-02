Canal+ lance une offre à 15,99€ avec publicité

Canal+ opère un virage stratégique en lançant une formule d'entrée de gamme avec publicité, tout en renforçant son partenariat avec Free. L'offre à 15,99 euros par mois promet l'essentiel de la chaîne cryptée sans engagement, tandis que les abonnés Freebox Ultra découvrent le replay sans dépenser un centime supplémentaire.

Une formule accessible qui suit la tendance

Canal+ débarque officiellement dans le club des plateformes avec publicité en proposant Canal+ La Chaîne à 15,99 euros mensuels. Cette formule sans engagement donne accès au direct de la chaîne principale et à un replay qualifié de "courte durée", dont la fenêtre exacte de disponibilité reste floue. Au menu : films six mois après leur sortie cinéma, séries originales comme la saison 3 de Validé, et un bouquet sportif plutôt solide avec un match de Ligue des Champions hebdomadaire, de la Premier League, du Top 14, toute la F1 et le MotoGP. Les 25 chaînes TNT complètent l'ensemble en direct et en différé.

La qualité d'image plafonne en HD avec du Dolby 5.1, loin du confort de l'UHD HDR et du Dolby Atmos réservés aux formules premium. L'usage se limite à un seul appareil connecté simultanément, excluant les décodeurs Canal+ traditionnels. Bonne nouvelle pour l'écosystème Apple : l'application Canal+ fonctionne parfaitement sur iPhone, iPad et Apple TV, permettant de profiter du service sur tous ses écrans Apple sans contrainte.

Free enrichit son partenariat

L'opérateur de Xavier Niel fait évoluer son offre Canal+ La Chaîne En Live, jusque-là cantonnée au direct, en y intégrant désormais le replay. Les abonnés Freebox Ultra en profitent automatiquement sans surcoût, confirmant le positionnement premium de cette box. Pour les clients Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel, le service reste gratuit durant les trois premiers mois suivant l'activation, avant de basculer vers un abonnement à 15,99 euros mensuel facturé directement par Canal+.

Un positionnement à affiner

Cette offre s'inscrit dans la lignée de Netflix et Disney+, qui ont démocratisé les formules avec publicité pour élargir leur audience. Pourtant, à près de 16 euros par mois pour une seule chaîne et un replay limité, le rapport qualité-prix interroge face à des services proposant l'intégralité de leurs catalogues pour des tarifs similaires. L'absence de précision sur la durée réelle du replay complique l'équation, même si la programmation de décembre s'annonce solide avec Minecraft, Dragons ou Mission : Impossible – The Final Reckoning dès janvier.

