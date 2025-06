Canal+ modernise son app avec un nouveau player et des contenus pour Vision Pro

Ne l'appelez plus MyCanal. Canal+ entre dans une nouvelle ère numérique avec une application entièrement repensée qui ambitionne de rivaliser avec les géants américains du streaming. L'entreprise française mise sur l'innovation technologique et une expérience utilisateur modernisée pour conquérir de nouveaux territoires et fidéliser ses abonnés face à la concurrence de Netflix, Apple TV+ et autres plateformes internationales.

Une interface inspirée des réseaux sociaux pour séduire les nouvelles générations

La refonte la plus visible concerne le lecteur vidéo, qui adopte désormais des codes familiers aux utilisateurs de TikTok ou Instagram. Le zapping se fait par simple balayage horizontal, permettant de passer d'une chaîne à l'autre avec la même fluidité que sur les réseaux sociaux. Cette approche tactile s'étend à l'ensemble des fonctionnalités : réglage du volume en touchant le côté gauche de l'écran, luminosité à droite, zoom par pincement pour éliminer les bandes noires sur smartphone.

Les développeurs ont particulièrement soigné l'ergonomie mobile, intégrant une timeline accessible par appui long et repositionnant les commandes directement sur l'image plutôt que dans une barre d'outils. Les amateurs de séries apprécieront la navigation entre épisodes sans quitter le lecteur, fonctionnalité déjà présente chez Netflix mais enfin déployée chez Canal+. L'accès aux informations sur le casting et les programmes se fait également en un geste, rendant l'expérience plus fluide.

Une stratégie d'omniprésence pour concurrencer Apple et les GAFAM

Canal+ ne se contente plus d'être présent sur les écrans traditionnels. La plateforme s'invite désormais dans les voitures électriques Renault et BMW, anticipant les besoins de divertissement pendant les temps de recharge. Cette vision rappelle la stratégie d'Apple avec CarPlay, où l'écosystème suit l'utilisateur dans tous ses déplacements.

L'offensive la plus ambitieuse concerne la réalité virtuelle avec l'Apple Vision Pro. Canal+ devient le premier studio français à produire du contenu en Apple Immersive Video, format exclusif développé par Apple. Le documentaire MotoGP prévu en septembre, filmé lors de la victoire de Johann Zarco au Grand Prix de France, utilisera les caméras Blackmagic URSA Cine Immersive pour une immersion totale dans le paddock. Cette collaboration avec Apple positionne Canal+ comme pionnier du contenu immersif en Europe, un terrain encore peu exploité par les concurrents.

La virtualisation de l'Olympia pour visionner des contenus dans cette salle mythique témoigne de cette volonté d'innover. Si l'expérience nécessite encore des ajustements selon les premiers tests, elle ouvre des perspectives intéressantes pour différencier Canal+ des plateformes purement algorithmiques.

La nouvelle interface du player l'app Canal+ sur iOS

L'ambition mondiale face aux géants américains

Avec plus d'un milliard d'euros investis annuellement dans la technologie, Canal+ affiche des ambitions claires : figurer parmi les cinq premiers acteurs mondiaux de la télévision payante d'ici 2030. L'application agrège désormais un million de contenus, 2000 chaînes et intègre les services de Netflix, Apple TV+, HBO Max ou Paramount+, positionnant Canal+ comme super-intégrateur plutôt que simple concurrent.

Cette stratégie rappelle celle d'Apple avec l'App Store : créer un écosystème incontournable où les utilisateurs trouvent tout en un seul endroit. Le déploiement prévu en Europe de l'Est d'ici 2026 puis en Asie confirme cette vision globale, même si la concurrence avec Disney+, Prime Video et les plateformes locales s'annonce féroce.

Naviguer dans les contenus n’a jamais été aussi facile



+Fluide, +lisible, +intuitif et optimisé pour s’adapter à tous les écrans, le nouveau player de l’App CANAL+ sera déployé progressivement dès les prochains jours#NouvelleExperience #NouveauxUsages #SurTouslesEcrans pic.twitter.com/16PDauFd71 — CANAL+ group (@canalplusgroupe) June 11, 2025

L'application sera d'abord déployée sur iOS dans les prochains jours, puis sur Android et les autres plateformes. Ce choix de prioriser l'écosystème Apple souligne l'importance accordée à cette alliance technologique dans la stratégie de Canal+.



