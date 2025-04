Canal+ recentre son identité sans la marque myCanal

Depuis 2019, Canal+ opère en toute discrétion un changement d’envergure : la marque « myCanal », bien connue des abonnés pour accéder aux contenus en ligne, est peu à peu mise de côté au profit d’un retour aux sources. L’objectif est clair : recentrer toute l’identité du groupe autour de son nom historique, « Canal+ », pour plus de clarté, de cohérence et de puissance de marque.

L'entité myCANAL amenée à disparaître

Depuis quelques années, Canal+ amorce une transformation stratégique en recentrant son identité autour de sa marque historique, délaissant progressivement l’appellation « myCanal » au profit d’une uniformisation sous le nom « Canal+ ».

Retour aux fondamentaux de la marque

Lancée en 2013, la plateforme de streaming « myCanal » s’était imposée comme le portail numérique du groupe Canal+, offrant un accès à la télévision en direct, au replay et à un large catalogue de contenus à la demande. À l’époque, les téléspectateurs commençaient à délaisser la télévision linéaire au profit du streaming, du replay et du multisupport (ordinateurs, smartphones, tablettes).



MyCanal est donc né comme une plateforme de visionnage à la demande, capable d’accompagner les abonnés partout, à tout moment. Cependant, en 2019, une initiative de rebranding a été entreprise pour harmoniser les différentes entités du groupe sous la bannière unique « Canal+ », visant à renforcer la cohérence de la marque à l’échelle internationale.

Une expérience utilisateur unifiée

Cette évolution se traduit par une simplification de l’identité visuelle et une uniformisation des interfaces sur tous les supports : smartphones, tablettes, téléviseurs connectés et décodeurs. L’objectif est de proposer une expérience fluide et cohérente, où l’utilisateur interagit avec un univers Canal+ homogène, indépendamment du dispositif utilisé.

Une transition progressive

Le passage de « myCanal » à « Canal+ » s’opère de manière graduelle. Les utilisateurs peuvent encore rencontrer l’appellation « myCanal » sur certaines interfaces ou applications, mais les mises à jour successives intègrent progressivement la nouvelle identité. Cette transition vise à minimiser les perturbations pour les abonnés tout en consolidant la présence de la marque Canal+ dans l’esprit des consommateurs.

Une stratégie de marque globale

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large de Canal+ visant à renforcer sa position sur le marché international. En adoptant une identité de marque unifiée, le groupe cherche à capitaliser sur la notoriété de Canal+ et à offrir une image cohérente à ses abonnés, qu’ils soient en France ou à l’étranger.

