Voici l'application myCanal sur le Vision Pro

Si YouTube et Netflix ne proposeront pas d'application native sur le Vision Pro, d'autres services de streaming ne rateront pas le lancement. C'est le cas de myCANAL, la plateforme française rejoignant ainsi Disney+, Prime Video, HBO Max et autre Apple TV+. La version est d'ailleurs déjà prête, comme on peut le constater sur la fiche App Store.

myCANAL se montre sur le Vision Pro

Comme l'a repéré le développeur Steve Troughton-Smith sur Mastodon (via nos amis de watchGeneration), myCanal de Canal+ a prépare une version optimisée pour visionOS, tout comme Arte. Pour autant, aucun des deux groupes n'a communiqué officiellement sur ce sujet.



Pour accéder à la fiche, il faut passer par l'App Store de visionOS, ouvert depuis une semaine.

Comme on pouvait s'y attendre, l'application myCanal sera quasiment complète au lancement du Vision Pro. Il s'agit plus ou moins d'un portage de la version iPad, adaptée visuellement pour le casque d'Apple. Mais, au-delà de sa disponibilité, l'application myCanal évoluera rapidement pour proposer des fonctionnalités exclusives au Vision Pro. Top.

La première version de Canal+ comprend déjà toutes les fonctionnalités principales de l’application. Des fonctionnalités supplémentaires seront disponibles dans les prochaines versions, y compris des innovations exclusives au Vision Pro.

Reste que myCanal ne profitera pas du Vision Pro tout de suite. Le casque est pour le moment limité aux États-Unis, avec un lancement prévu pour le 2 février. Les pays où la plateforme est présente ne seront servis que plus tard dans l'année, sans date précise pour le moment. La France devrait y avoir droit avant la fin de l'année, bien que certaines rumeurs évoquaient eu départ une sortie plutôt en 2025.



D'ici là, nous saurons si le Vision Pro a de l'avenir, ou s'il sera circonscrit à un public de niche. Le poids de l'appareil est le principal défaut d'après les premiers tests, chose que l'on a pu constater avec la fiche technique.



Rappelons enfin que myCanal intègre Apple TV+ sans surcoût depuis l'année dernière.

