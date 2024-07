Netflix sera complètement absent du Vision Pro (màj)

L’Apple Vision Pro va essentiellement miser sur le divertissement et donc le streaming vidéo dans ses arguments marketing. Si le Vision Pro pourra compter sur des géants comme Disney+, Crunchyroll, Prime Video ou encore Paramount+, le premier ordinateur spatial d’Apple n’aura pas le leader du streaming : Netflix. L’entreprise s’est récemment exprimée auprès de Bloomberg en expliquant qu’il n’y aura ni application visionOS, ni application iPadOS portée vers visionOS !

Netflix ignore complètement l’Apple Vision Pro

Netflix a confirmé cette nuit son absence totale du Vision Pro d’Apple, ce qui surprend un peu le choix de la stratégie de la

plateforme de streaming qui mise pourtant énormément sur la compatibilité avec tous les appareils. L’absence de Netflix du catalogue d’applications de divertissement du Vision Pro a été remarquée lors d’un récent communiqué d’Apple, celui-ci a mentionné l’arrivé d’une multitude de services de streaming, mais pas du leader du secteur.



Netflix ne prévoit pas de développer une application native pour le Vision Pro, ce qui pourrait être lié au prix élevé de l’appareil et ses prévisions de faibles ventes. Dans une déclaration à Bloomberg cette nuit, Netflix a également confirmé qu’il ne permettrait pas l’utilisation de son application iPad sur le Vision Pro. Ce refus est surprenant, car adapter une application iPadOS pour visionOS est considéré comme une tâche relativement simple et rapide.

Un porte-parole de Netflix a déclaré à Bloomberg que les utilisateurs pourraient accéder à Netflix via Safari sur le Vision Pro, une solution similaire à celle utilisée sur les Mac. Une déclaration qui montre que le service de streaming n’accorde aucune importance à l’ordinateur spatial d’Apple et que l’entreprise refuse d’investir dans le développement d’une application dédiée à l’appareil.



Alors que la plupart des grands services de streaming sont intégrés dans Vision Pro, avec des applications dédiées ou des versions adaptées d’iPadOS, Netflix reste fermement opposé à participer au lancement de ce nouveau produit.

Mark Gurman corrige sa précédente déclaration

Malgré les déclarations antérieures du journaliste Mark Gurman, qui avait affirmé dans son bulletin Power On de juillet 2023 que l’application iPad de Netflix serait disponible sur le Vision Pro, il a dû récemment corriger ces informations, confirmant l’absence de Netflix sur la plateforme lors de son lancement.



Est-ce que Netflix fait le bon choix en s’écartant de l’Apple Vision Pro alors que la majorité de ses concurrents y seront dès le lancement ? La stratégie utilisée par le géant du streaming pourrait être mauvaise si les ventes du Vision Pro venaient à décoller, il y aura de plus en plus d’abonnés demandeurs d’une application visionOS et Netflix offrira à la place une expérience abonné au strict minimum.

Dans une nouvelle interview accordée à Ben Thompson de Stratechery, Greg Peters, co-PDG de Netflix, tente d'expliquer la position de l'entreprise.



Selon lui, cette décision découle de la stratégie de Netflix qui consiste à n'investir que dans des domaines qui rapportent à l'entreprise. Dans l'état actuel des choses, M. Peters estime que Vision Pro est tout simplement un produit "tellement sous-évalué" qu'il n'est pas important pour la plupart des utilisateurs de Netflix. Il précise toutefois que Netflix est "toujours en discussion avec Apple". En gros, la porte n'est pas fermée.