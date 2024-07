Apple vient d'ouvrir l'App Store de visionOS

Alors que les États-Unis approche du lancement du Vision Pro, Apple vient d'ouvrir ce soir l'App Store de visionOS. Bien sûr, cela n'a aucune utilité pour les clients, car aucun Vision Pro n'est disponible à l'achat, mais cela a tout son intérêt pour les médias et influenceurs qui vont tester le Vision Pro dans les prochains jours, mais surtout pour les développeurs qui vont pouvoir gérer leur référencement, ajouter des captures d'écran, description à leur fiche d'application...

Lancement de l'App Store de visionOS

Apple a ouvert ce soir l'App Store dédié à visionOS, cet App Store permet aux développeurs de présenter leurs applications conçues spécifiquement pour l'ordinateur spatial. Dès maintenant, les développeurs ont la possibilité de préparer et d'optimiser leurs applications en prévision du lancement public qui arrive de façon imminente aux US. Cette phase préliminaire est cruciale pour assurer une offre riche et diversifiée d'applications dès le premier jour. De plus, l'App Store iOS commencera bientôt à indiquer quelles applications sont compatibles avec le Vision Pro, facilitant ainsi la visibilité pour les utilisateurs.



Apple a commencé à envoyer des notifications par mail aux développeurs pour les informer que le statut de leurs applications est passé en "Pending Developer Release". Cette information, initialement relayée par @DylanMcD8 sur le réseau social X montre l'approche proactive d'Apple dans la gestion de son écosystème d'applications.

Un accès anticipé pour une sélection d'utilisateurs

Avant son lancement officiel, l'Apple Vision Pro sera mis à disposition d'un groupe restreint, incluant des développeurs et des membres de la presse, grâce à des unités d'examen de pré-lancement. Cette stratégie permet à Apple de recueillir des retours précieux et d'optimiser l'expérience utilisateur avant le déploiement général. Les développeurs seront très attentifs aux retours afin de perfectionner et corriger les petits bugs qui pourront apparaître pendant l'utilisation.



Le nouvel App Store de visionOS ne se limitera pas à des applications traditionnelles en 2D, mais proposera également une variété d'applications de réalité virtuelle et mixte. Parmi les contenus qui seront disponibles, Apple a partagé un avant-goût dans son communiqué de presse publié au cours de l'après-midi.



Les clients qui achèteront le Vision Pro auront accès à Max de TikTok, HBO, Disney+, Prime Vidéo, Crunchyroll, Paramount+... Une tonne de jeux compatibles avec la Dualsense de Sony et la manette de la Xbox Series S et X seront disponibles sur l'App Store. Dès le lancement, Apple a promis des films en 3D, il y en aura 150 au total en location ou achat via l'application "Apple TV" qui sera préinstallée sur visionOS.