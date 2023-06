Apple Store en ligne : un chargeur USB-C de 70 W vient d'apparaître

Hier, l'Apple Store en ligne a été fermé pendant plusieurs heures, le temps de le mettre à jour et d'intégrer de nouveaux produits. Si tous les regards se sont vite concentrés sur les nouveaux Mac et l'Apple Vision Pro, il y a aussi eu une discrète évolution du côté des accessoires vendus par Apple. En effet, on retrouve désormais un chargeur USB-C de 70 W au lieu de 67 W auparavant.

Un chargeur 70 W lancé par Apple

Depuis quelques heures, le traditionnel chargeur USB-C de 67 W destiné pour les MacBook Air et le MacBook Pro a complètement disparu de l'Apple Store en ligne, il a été remplacé par un chargeur plus puissant de 70 W, une décision bénéfique qui va permettre de recharger plus rapidement votre MacBook !

Sur la fiche du produit, Apple cite plusieurs MacBook avec lesquels l'adaptateur est compatible :

MacBook Air (15 pouces, M2, 2023)

MacBook Air (13 pouces, M2, 2022)

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2018 ‑ 2019)

MacBook Pro (13 pouces, M2, 2022)

MacBook Pro (13 pouces, M1, 2020)

MacBook Pro (13 pouces, 2020)

MacBook Pro (13 pouces, 2016 à 2019)

MacBook Pro (14 pouces, 2023)

MacBook Pro (14 pouces, 2021)

MacBook (Retina, 12 pouces, début 2015 à 2017)

Voici les promesses d'Apple concernant son nouvel adaptateur secteur USB-C 70 W :

L’Adaptateur secteur USB-C 70 W offre une solution de charge rapide et efficace au bureau, à la maison ou en déplacement. Il est compatible avec de nombreux appareils USB-C et câbles de charge. Apple vous recommande d’associer cet adaptateur secteur avec votre MacBook Air 13 pouces ou 15 pouces avec puce M2, votre MacBook Pro 13 pouces (2016 et plus récents) ou votre MacBook Pro 14 pouces. Utilisez-le avec les modèles de MacBook Air avec puce M2 pour bénéficier de la recharge rapide et passer de 0 à 50 % de charge en une trentaine de minutes.

Petit point faible, il est vendu sans le câble, il faudra ajouter quelques euros pour obtenir le câble USB-C. Apple en a probablement conclu que vous pourrez réutiliser celui qui a été fourni avec le MacBook que vous avez acheté. Ce nouvel adaptateur secteur UBS-C 70 W est disponible dès maintenant au tarif de 65€, la livraison ou le retrait en Apple Store prend 48 heures.