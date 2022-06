Lancement du chargeur mural double USB-C 65W de Belkin sur l'Apple Store en ligne

Surprise générale, alors qu'Apple a dévoilé début juin un nouvel adaptateur secteur à double port USB-C, on retrouve aujourd'hui un concurrent sur l'Apple Store en ligne. En effet, l'accessoiriste Belkin a lancé son propre chargeur mural avec 65W de puissance et surtout... les 2 ports USB-C qui permettent d'alimenter deux appareils différents.

Une charge très rapide

Bonne nouvelle pour ceux qui voulaient une alternative fiable à l'adaptateur secteur d'Apple à double USB-C, l'entreprise Belkin commercialise depuis cette nuit son propre chargeur mural avec la technologie BOOST↑Charge Pro. Disponible pour le moment exclusivement sur l'Apple Store en ligne, ce nouvel accessoire a des atouts pour le moins convaincant.



Commençons par sa charge ultra rapide, selon la présentation sur l'Apple Store en ligne, l'accessoire de Belkin est capable de recharger de 0 à 50% en simultané un MacBook et un iPhone 8 (ou plus récent) en seulement... 30 minutes. En réalité, l'accessoiriste a longuement travaillé sur une bonne répartition de la charge afin que les deux appareils reliés à son chargeur mural puissent récupérer leur maximum de vitesse de charge.

Quand on regarde plus en détail, l'adaptateur secteur de Belkin est capable de recharger en 45W un MacBook et 20W pour les appareils iOS, voici la limite fixée pour les deux appareils.

Chargeur mural Belkin Double USB-C (version américaine)

L'autre avantage de l'accessoire conçu par Belkin, c'est l'intégration de la technologie GaN, voici comment le constructeur la présente :

Le nitrure de gallium (GaN) est une alternative performante et efficace au silicone traditionnel utilisé dans les appareils de charge. La technologie GaN génère moins de chaleur et fournit une puissance plus élevée dans un design compact.

Quelles sont les différences avec l'adaptateur secteur d'Apple ?

Pour être franc, le chargeur mural double USB-C de Belkin est nettement plus performant que celui d'Apple... pour en plus un tarif légèrement moins cher.

Comme vous avez pu le voir ci-dessus, le chargeur de Belkin est capable de répartir du 65W pour les deux appareils qui sont reliés à ses ports USB-C. Celui proposé par Apple est limité à seulement 35W, ce qui provoque sans surprise une vitesse de recharge inférieure pour un MacBook tout seul ou un MacBook + un iPhone.



L'autre avantage que possède le chargeur de Belkin, c'est la technologie GaN. C'est un détail, mais cela est un atout considérable pour une puissance plus élevée et on retrouve en plus une meilleure gestion de la chaleur !



Pour faire simple, nous vous recommandons bien évidemment l'adaptateur secteur de Belkin, vous aurez une meilleure puissance pour la recharge de vos appareils et en plus l'accessoire est compatible GaN.

À noter que les deux chargeurs sont bien évidemment optimisés pour les déplacements et se font discrets dans une valise ou un sac.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.