L'application Webex est aussi disponible sur le Vision Pro

L'américain Cisco a annoncé le lancement de son application de vidéoconférence Webex optimisée pour l'Apple Vision Pro. L'application est conçue pour offrir une expérience de réunion immersive qui remplit l'espace autour de l'utilisateur, tout comme la prise en charge des Personas qui permettent d'avoir une représentation du porteur dans les appels vidéos. Elle intervient quelques semaines après la sortie de la version Apple TV.

Webex lance les conférences sur le casque Apple

L'application Webex pour Apple Vision Pro tire pleinement parti des puissantes fonctionnalités intégrées en mode natif dans visionOS, comme les scènes immersives, les Personas et même l'audio spatial.

Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui, lors de notre keynote au Cisco Live d'Amsterdam, que la nouvelle application Webex, exclusivement conçue pour Apple Vision Pro, est désormais disponible sur l'App Store pour visionOS. Elle permet une expérience de réunion immersive et intuitive qui remplit l'espace autour de vous et utilise les yeux, les mains et la voix, ainsi que les Personas et Spatial Audio pour une expérience ultime et naturelle avec Apple Vision Pro. Nos équipes ont travaillé sur une expérience Webex exceptionnelle depuis l'annonce initiale de Vision Pro par Apple, et elle a été mise à disposition dans l'Apple Vision Pro App Store dès le premier jour (2 février).

Après avoir rejoint une réunion Webex, vous pouvez organiser les vidéos individuelles des participants et une fenêtre de contenu partagé distincte qui s'adapte à la taille réelle grâce à des gestes intuitifs de pincement et de glissement. Vous pouvez utiliser la toile infinie d'Apple Vision Pro pour redimensionner et réorganiser ces fenêtres, ce qui vous permet de collaborer sans être limité par un écran fixe. Votre persona est une représentation dynamique et naturelle de votre visage et des mouvements de vos mains qui permet aux autres de vous voir dans Webex lorsque vous portez le casque.



Mais ce n'est pas tout, car Cisco rappelle les avantages de Webex. On trouve la suppression du bruit de fond par l'IA, les traductions en temps réel, les sous-titres et les sondages en direct. Mieux, les réunions peuvent être transférées entre le Vision Pro et le Mac ou l'iPhone en ouvrant l'application Webex et en appuyant sur le bouton "joindre".

Webex peut être téléchargé à partir de l'App Store sur l'Apple Vision Pro ou tous les autres appareils compatibles.

Télécharger l'app gratuite Webex