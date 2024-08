L'application Things 3 est disponible sur Apple Vision Pro

Le studio Cultured Code vient de publier une toute nouvelle version de Things 3, son service de gestion des tâches personnelles, pour le Vision Pro d'Apple. Le jour est plutôt bien choisi car il s'agit du lancement du casque aux États-Unis.

Things 3 débarque sur Vision

Développée à part et uniquement pour visionOS, l'application Things 3 apporte l'interface connue des clients dans l'espace de travail virtuel de l'utilisateur, lui permettant d'ouvrir plusieurs fenêtres Things et de les organiser autour de son environnement immédiat. Le rendu est spectaculaire.

La barre latérale peut être masquée pour se concentrer sur une seule liste, ou bien l'avoir toujours sous les yeux, de manière compacte, aux côtés des autres applications ouvertes. Comme dans tout le système visionOS, on se balade dans Things avec les yeux, les mains et la voix. Les fonctions disponibles comprennent la possibilité de rechercher dans des listes, de glisser-déposer des tâches et de dicter des notes. Pour le moment, la partie vocale est uniquement en anglais. De toute façon, le Vision Pro n'est disponible qu'aux États-Unis.



L'application fonctionne également avec un clavier sans fil, offrant une prise en charge complète du clavier, et Things for Vision Pro se synchronise avec l'application sur Mac, iPad, iPhone et Apple Watch. On est curieux de savoir si à l'usage, c'est aussi pratique que sur un iPhone. Nous ne sommes pas certains.



En tout cas, Things 3 pour Vision est disponible en téléchargement sur l'App Store visionOS à partir d'aujourd'hui, pour un achat unique de 35 €. L'application prend en charge le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le russe, le japonais, le chinois (simplifié) et le chinois (traditionnel).



Things 3 fait partie des 600 applications disponibles ce jour.

Télécharger Things 3 for Vision à 34,99 €