YouTube Premium Lite gagne la lecture en arrière-plan et le mode hors ligne

Si vous regardez régulièrement des vidéos sur votre iPhone ou votre iPad, vous connaissez sûrement la frustration des publicités à répétition. Depuis l'été dernier, l'abonnement YouTube Premium Lite offre une solution intermédiaire pour les éviter. Bonne nouvelle : Google vient d'annoncer l'ajout de deux fonctionnalités très demandées à cette formule allégée, et ce, sans toucher à son tarif.

Deux ajouts majeurs pour l'offre Lite

Jusqu'à présent, débourser 7,99 € par mois pour la version Lite permettait uniquement de supprimer les publicités sur la majorité des vidéos. Désormais, la plateforme intègre la lecture en arrière-plan et les téléchargements locaux.

Concrètement, vous allez enfin pouvoir verrouiller l'écran de votre iPhone ou basculer sur une autre application tout en gardant le son de votre vidéo active. Le téléchargement s'avérera quant à lui particulièrement utile pour sauvegarder des contenus sur votre iPad avant un vol ou un trajet en train, sans dépendre d'une connexion réseau. Le déploiement de ces nouveautés a débuté aujourd'hui et s'étalera progressivement sur les prochaines semaines.

Le combo idéal avec Apple Music ?

Avec cet enrichissement de la formule Lite, la question de l'utilité de l'abonnement Premium classique à 12,99 € par mois se pose légitimement. Ce dernier conserve tout de même quelques exclusivités, comme l'accès au catalogue YouTube Music, le retrait des publicités sur les clips musicaux et la gestion de la file d'attente.

Cependant, si vous êtes déjà abonné à Apple Music ou Spotify pour gérer vos playlists au quotidien, la version Lite devient incontestablement l'offre au meilleur rapport qualité-prix. Elle garantit l'essentiel du confort de visionnage pour cinq euros de moins. C'est un ajustement tarifaire bienvenu de la part de Google, surtout après le récent blocage des astuces qui permettaient encore de forcer la lecture en arrière-plan via Safari.