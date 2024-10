​​​​​​​Spotify lance la sauvegarde hors ligne intelligente pour les abonnés Premium

Spotify a dévoilé une nouvelle fonctionnalité appelée "sauvegarde hors connexion", conçue pour offrir aux clients un moyen alternatif d'écouter de la musique hors connexion sans avoir à télécharger manuellement les listes de lecture. Cette fonctionnalité, déployée mondialement cette semaine, répond aux scénarios dans lesquels les utilisateurs ne disposent pas d'une connexion Internet et n'ont pas prévu le coup.

Spotify ajoute une option très pratique

Concrètement, la fonction "Sauvegarde hors connexion", appelée "Offline Backup" en anglais, génère automatiquement une liste de lecture personnalisée basée sur les titres récemment écoutés en streaming ou en file d'attente, en utilisant le contenu en cache déjà présent sur l'appareil. Selon Spotify, cette méthode permet aux utilisateurs de profiter de leur musique préférée sans utilisation supplémentaire de données ou de stockage.

Les clients peuvent ensuite filtrer et organiser la nouvelle liste de lecture par artiste, humeur et genre, et celle-ci sera mise à jour au fil du temps en fonction des préférences d'écoute, garantissant ainsi que de la musique fraîche est toujours disponible.



Après avoir été testé avec succès par les utilisateurs l'année dernière, la sauvegarde hors-ligne intelligente est désormais disponible pour les abonnés payants sur Android et iOS, et est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.



La liste de lecture apparaîtra automatiquement dans le flux d'accueil lorsque l'appareil est hors ligne, mais le géant suédois recommande d'ajouter la liste de lecture Sauvegarde hors connexion à la bibliothèque pour y accéder facilement.

Comment utiliser la sauvegarde hors ligne

La sauvegarde hors ligne de Spotify apparaît automatiquement dans le flux d'accueil lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet.

Vérifiez que vous avez écouté plus de cinq chansons récemment et que l'écoute hors ligne est activée. Pour ce faire, cliquez sur Paramètres, puis sur Sauvegarde des données et Hors ligne ou Stockage. Recherchez la case à cocher Écoute hors ligne. Vous pouvez ajouter la sauvegarde hors ligne à votre bibliothèque pour y accéder facilement à tout moment. Vous ne trouvez pas la Sauvegarde hors connexion ? Assurez-vous que votre application Spotify est mise à jour avec la dernière version.

Une bonne idée que devrait reprendre à son compte Apple Music.

