Toujours plus endetté, Spotify atteint 205 millions d'abonnés Premium

Très attendu, Spotify vient de publier ses résultats du quatrième trimestre et annonce qu'il compte désormais 205 millions d'abonnés Premium (payants), soit 10 millions de plus qu'au trimestre précédent. La société suédoise a également réalisé un chiffre d'affaires de 3,17 milliards d'euros, elle a donc dépassé les attentes en termes de nombre d'abonnés et de ventes. Au total, la firme compte désormais près de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont 295 millions d'abonnés gratuits, financés par la publicité. Le total est de 489 millions, car une partie des utilisateurs gratuits a été convertie en abonnés.

Malgré des chiffres mirobolants, les pertes se sont poursuivies sur le dernier trimestre avec un trou de 270 millions d'euros dans les caisses, contre 39 millions d'euros à la même période l'année dernière, en raison de mesures que le directeur général Daniel Ek a qualifiées de "trop ambitieuses." Pour l'ensemble de l'année 2022, la société a enregistré une perte nette de 430 millions d'euros (466 millions de dollars) pour un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros (12,7 milliards de dollars).

Spotify a déclaré que les pertes étaient dues à "des coûts de personnel plus élevés principalement en raison de la croissance des effectifs et des coûts publicitaires plus élevés", ainsi que des fluctuations monétaires. Cela explique en partie les mesures prises par la société la semaine dernière, lorsqu'elle a annoncé qu'elle licenciait 6 % de ses effectifs dans le cadre d'une restructuration globale.



Dans la foulée, Dawn Ostroff, directrice du contenu, a démissionné et Ek a déclaré que la société allait "changer fondamentalement la façon dont nous fonctionnons au sommet", y compris son propre rôle. Le patron a déclaré que "rétrospectivement, j'étais trop ambitieux en investissant avant la croissance de nos revenus". Pour le prochain trimestre, Spotify prévoit d'atteindre un demi-milliard d'utilisateurs actifs mensuels et de voir une modeste augmentation à 207 millions d'abonnés premium. Ce qui semble bien plus modeste comme croissance...



Apple Music reste donc deuxième, mais ne communique pratiquement jamais sur ses chiffres. Le service d'Apple atteignait 60 millions d'abonnés en 2019, c'est le seul et unique référentiel que l'on ait.

