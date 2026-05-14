Liquid Glass récompensé par l’industrie du design

Le nouveau langage visuel d’Apple reçoit déjà une reconnaissance majeure. Liquid Glass, l’interface introduite avec iOS 26 et déployée sur l’ensemble des plateformes de la marque, vient de décrocher un prestigieux Gold Cube aux Art Directors Club Awards de New York.

Liquid Glass récompensé d’un Gold Cube aux Art Directors Club Awards de New York

Quand l’industrie du design salue l’une des siennes, ça compte. Le design Liquid Glass d’iOS 26, développé en interne par l’Apple Design Team de Cupertino, vient de remporter un Gold Cube aux Art Directors Club Awards de New York, organisés par The One Club for Creativity. Une distinction décernée dans la catégorie Brand-Side / In-House, qui reconnaît le travail des équipes créatives intégrées au sein des entreprises.



Le Gold Cube est l’une des récompenses les plus respectées du monde du design et de la communication visuelle. Le recevoir pour un système d’interface logicielle, et non pour une campagne publicitaire ou une identité de marque, dit quelque chose sur l’ambition avec laquelle Apple a abordé ce projet.

Liquid Glass représente la refonte visuelle la plus importante d’Apple depuis iOS 7 en 2013. Le principe repose sur un nouveau matériau numérique, translucide, capable de réfracter et refléter le contenu environnant en temps réel. Les éléments d’interface, boutons, barres de navigation, icônes, se comportent comme du verre en fusion, réagissant aux interactions, à la lumière et aux mouvements de l’appareil. Pour concevoir ce rendu, les équipes d’Apple ont fabriqué physiquement des prototypes en verre dans leurs studios industriels, afin de reproduire avec précision les propriétés optiques du matériau réel.



Ce qui rend la distinction particulièrement significative, c’est l’échelle de déploiement. Pour la première fois, Apple a unifié son langage visuel sur l’ensemble de ses plateformes simultanément : iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 et tvOS 26 partagent désormais un socle esthétique commun. Une cohérence inter-plateformes inédite dans l’histoire de l’entreprise.



Le Gold Cube vient donc consacrer officiellement ce que les professionnels du design voyaient dans Liquid Glass depuis le début : un travail de fond, méticuleux, porté par une vision à long terme. iOS 27, macOS 27 et les autres systèmes d’Apple devraient d’ailleurs affiner tout cela dans les prochains mois.