iOS 27 : des sous-titres générés automatiquement pour toutes les vidéos

Alors que la WWDC 2026 approche, hier, Apple a levé le voile sur plusieurs fonctionnalités d’accessibilité à venir dans iOS 27. Parmi elles, une fonctionnalité se distingue particulièrement : les sous-titres générés par Apple Intelligence. Cette nouveauté pourrait bien devenir l’un des ajouts les plus utiles de ces dernières années.

Des sous-titres automatiques partout

Avec Generated Subtitles, votre iPhone (et bientôt iPad, Mac, Apple TV et Vision Pro) pourra générer automatiquement des sous-titres pour n’importe quelle vidéo que vous regardez :

Vidéos dans Photos

Clips reçus par Messages

Contenus sur les réseaux sociaux

Vidéos en ligne sans sous-titres natifs

Vidéos personnelles enregistrées avec l’iPhone

La fonctionnalité repose sur la reconnaissance vocale sur appareil, ce qui garantit une excellente confidentialité : rien n’est envoyé sur les serveurs d’Apple. Vous pourrez également personnaliser l’apparence des sous-titres (taille, police, couleur, contraste) directement dans le lecteur vidéo ou dans les Réglages.

Une fonctionnalité très attendue

Beaucoup d’utilisateurs (même ceux qui n’ont pas de problèmes d’audition) apprécient les sous-titres :

Dans les transports ou lieux publics (pour ne pas mettre le son)

Quand on écoute déjà de la musique ou un podcast

Pour mieux comprendre les vidéos avec du bruit de fond, une autre langue ou des accents

Jusqu’à présent, les sous-titres n’étaient disponibles que sur certaines plateformes et rarement pour les vidéos personnelles ou partagées par des proches. iOS 27 comble enfin ce manque.

Limites connues

Pour le lancement, une fois de plus, les sous-titres générés ne seront disponibles qu’en anglais et uniquement aux États-Unis et au Canada. Comme pour les autres fonctionnalités Apple Intelligence, on espère un déploiement rapide dans d’autres langues (dont le français) et d’autres pays dans les mois suivants.

Pourquoi c’est une excellente nouvelle ?

Cette fonctionnalité montre qu’Apple Intelligence ne se limite pas aux chatbots ou à l’écriture : elle rend l’iPhone plus accessible et plus agréable au quotidien pour des millions d’utilisateurs. C’est un excellent exemple de technologie au service de tous.



Vous regardez souvent des vidéos sans son ?