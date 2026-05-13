Apple préparerait l’un des plus gros changements de l’app Appareil photo depuis l’iPhone original. Avec iOS 27, l’interface pourrait enfin devenir entièrement personnalisable, en laissant chaque utilisateur organiser ses contrôles selon ses habitudes de prise de vue.

iOS 27 : l’app Appareil photo va devenir entièrement personnalisable

Depuis des années, l’application Appareil photo de l’iPhone fonctionne selon une logique figée : les contrôles sont là où Apple les a placés, et l’utilisateur fait avec. iOS 27 pourrait changer cette philosophie du tout au tout.



Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prépare une refonte profonde de l’app Appareil photo pour la prochaine grande mise à jour d’iOS. L’objectif affiché : rendre l’interface entièrement modulable, en laissant à chaque utilisateur la liberté de choisir quels contrôles afficher et comment les organiser.



Concrètement, il sera possible de configurer l’emplacement des réglages habituels comme le flash, l’exposition, le minuteur ou encore la résolution. Ces options seront accessibles via un panneau semi-transparent intitulé “Ajouter des widgets”, qui se dépliera depuis le bas de l’écran. Un geste simple, dans la continuité du design fluide qu’Apple peaufine avec iOS 27.

Ce qui rend l’approche particulièrement intéressante, c’est que chaque mode de l’application disposera de ses propres contrôles configurables. Le mode Photo, par exemple, permettra d’accéder à des réglages avancés comme la profondeur de champ, l’exposition ou les Styles photographiques. L’utilisateur pourra y ajouter ou retirer des éléments selon ses habitudes de prise de vue.



Ce chantier s’inscrit dans un effort plus large de personnalisation de l’interface dans iOS 27. Bloomberg avait déjà révélé le mois dernier qu’un nouveau mode “Siri” ferait son apparition dans l’app Appareil photo, orienté vers les fonctions d’intelligence visuelle. Cette nouveauté ne serait donc qu’une brique parmi d’autres dans une refonte plus ambitieuse.



Apple va dévoiler iOS 27 lors de la WWDC, dont l’ouverture est attendue début juin. D’ici là, les rumeurs continueront d’alimenter les attentes.