Crocs lance une coque pour iPhone personnalisable

L'univers d'Apple s'enrichit d'un accessoire aussi inattendu qu'original. Crocs, en partenariat avec la marque coréenne SLBS, vient de dévoiler une coque iPhone qui transpose l'ADN des célèbres sabots directement sur nos smartphones.

Un design fidèle aux sabots iconiques

Cette coque iPhone reprend minutieusement les codes visuels de Crocs : perforations caractéristiques, palette de couleurs pastel (menthe, rose poudré, bleu bébé) et surtout, la compatibilité totale avec les fameux Jibbitz. Ces petits charms colorés, habituellement réservés aux chaussures, trouvent ici une nouvelle utilisation sur nos appareils Apple. La coque intègre également une sangle détachable, transformant l'iPhone en mini accessoire portable.

Le choix du matériau TPU avec finition soft-touch assure une protection efficace tout en conservant l'esthétique décontractée de la marque. Cette approche rappelle d'ailleurs la philosophie d'Apple concernant ses propres coques : allier fonctionnalité et design dans un objet du quotidien. Seul hic, le MagSafe ne semble pas être intégré — perforations arrières obligent.

Cette coque Crocs pour iPhone illustre parfaitement comment les marques réinventent leur présence dans notre quotidien numérique, transformant nos smartphones en toiles d'expression créative — et en publicité permanente pour leurs produits.



Le produit sera prochainement disponible aux Etats-Unis sur le store en ligne de SLBS. Peu d'espoir de voir arriver la coque dans nos lointaines contrées européennes, mais l'importation est toujours possible si vous êtes (très) fan.