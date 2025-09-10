iOS 26 peut colorer les icônes d'apps comme votre coque d'iPhone

La version candidate d’iOS 26, reflet de la version finale à venir la semaine prochaine, introduit une fonctionnalité permettant de teinter les icônes de l’écran d’accueil pour correspondre à la couleur de la coque de votre iPhone ou de l’iPhone lui-même. Une petite astuce sympathique pour les amateurs de personnalisation.

Comment teinter vos icônes

En appuyant longuement sur l’écran d’accueil et en sélectionnant « Personnaliser », une nouvelle icône de coque d’iPhone apparaît dans le menu « Teinté ».

En la touchant, les couleurs des icônes de l’écran d’accueil s’alignent automatiquement sur celle de la coque MagSafe reconnue, une fonctionnalité principalement conçue pour les coques Apple. Si l’anneau MagSafe ne correspond pas à la couleur de votre coque, la fonctionnalité risque de ne pas fonctionner. Depuis iOS 18, vous pouvez également choisir de teinter les icônes selon la couleur de votre iPhone en touchant l’icône correspondante.



Les icônes teintées dans iOS 26 adoptent un nouvel effet « Liquid Glass » avec une transparence accrue. Les teintes s’appliquent à toutes les icônes et widgets de l’écran d’accueil. Les utilisateurs peuvent toujours choisir manuellement une couleur de teinte ou en extraire une à partir du fond d’écran.



iOS 26 sortira le lundi 15 septembre