iSoft 9.3.3 : Une mise à jour importante pour iPhone iPad et Mac !

Si depuis ses débuts en 2008, iSoft s’est imposée comme l’application incontournable pour les passionnés francophones d’Apple, offrant un accès quotidien à l’actualité, aux rumeurs, aux jeux, aux bons plans et aux tutoriels autour de l’univers de la marque à la pomme, c'est notamment parce que l'équipe derrière a toujours proposé des évolutions du site et de l'application en lien avec les nouveautés de l’écosystème. Avec plus d’un million de téléchargements, iSoft continue de séduire par sa fluidité, son ergonomie et ses fonctionnalités. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de dévoiler la mise à jour 9.3.3, une version importante qui peaufine l’expérience utilisateur sur iPhone, iPad, Mac et même Vision Pro, tout en corrigeant des bugs gênants. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle mouture !

Une application au cœur de l’écosystème Apple

Disponible gratuitement sur l’App Store, iSoft est bien plus qu’une simple application d’actualités. Elle propose une interface fluide et moderne, parfaitement intégrée aux dernières innovations d’iOS, iPadOS, macOS et visionOS. Que vous soyez un fervent utilisateur d’iPhone, d’iPad, de Mac, d’Apple Watch, d’Apple TV ou de Vision Pro, iSoft vous permet de rester informé en temps réel grâce à des notifications personnalisables, un mode sombre élégant, des widgets pratiques, et une gestion intuitive des favoris. Les abonnés premium bénéficient en prime d’une expérience sans publicité, d’icônes alternatives, et de favoris illimités, renforçant encore l’attrait de l’application pour les Apple Addicts.

Avec iSoft, suivez les dernières nouveautés d’Apple, des annonces de keynotes aux tests approfondis, en passant par des astuces pour optimiser vos appareils. La communauté francophone, active de la France au Canada en passant par la Belgique et l’Afrique, y trouve également un espace pour échanger via les commentaires.

Quoi de neuf dans la mise à jour 9.3.3 ?

La version 9.3.3 d’iSoft arrive avec des améliorations significatives, répondant aux retours des utilisateurs pour offrir une expérience encore plus stable et agréable. Voici les points forts de cette mise à jour :

Adieu les freezes sur iPad et Mac : Fini les ralentissements frustrants ! L’équipe a réglé le problème une fois pour toute pour garantir une navigation fluide sur tous les appareils, en particulier sur iPad et Mac.

: Fini les ralentissements frustrants ! L’équipe a réglé le problème une fois pour toute pour garantir une navigation fluide sur tous les appareils, en particulier sur iPad et Mac. Amélioration de l’affichage général : Que vous utilisiez un iPhone, un iPad ou un Mac, l’interface bénéficie d’un affichage optimisé, avec une meilleure lisibilité et une présentation plus harmonieuse des articles et des contenus. Les espacements, couleurs et typographies ont notamment été uniformisés.

: Que vous utilisiez un iPhone, un iPad ou un Mac, l’interface bénéficie d’un affichage optimisé, avec une meilleure lisibilité et une présentation plus harmonieuse des articles et des contenus. Les espacements, couleurs et typographies ont notamment été uniformisés. Correction du bug des favoris : Un problème empêchant la suppression correcte des articles mis en favoris a été également réglé.

: Un problème empêchant la suppression correcte des articles mis en favoris a été également réglé. Détail d’article plus fiable : Auparavant, revenir sur l’application après une longue pause pouvait entraîner l’affichage d’un article "blanc". Ce bug est désormais de l’histoire ancienne !

: Auparavant, revenir sur l’application après une longue pause pouvait entraîner l’affichage d’un article "blanc". Ce bug est désormais de l’histoire ancienne ! Bouton "fermer" opérationnel sur iPad : Le bouton de fermeture des bons plans, parfois non cliquable sur iPad, fonctionne désormais parfaitement. Un de moins !

Ces correctifs s’ajoutent aux efforts constants de l’équipe pour maintenir une application rapide et réactive, même sur les appareils les plus anciens.

Ne manquez rien grâce aux notifications

Avec l’arrivée de cette mise à jour, 9.3.3 iSoft met l’accent sur l’importance des notifications. Un nouveau tutoriel, affiché au premier lancement (si vous avez déjà l'app installée, vous ne le verrez pas), explique pourquoi il est crucial de les activer.



Que vous choisissiez de recevoir toutes les alertes ou uniquement les plus importantes, les notifications d’iSoft vous tiennent informé des dernières actualités Apple, des bons plans exclusifs, et des annonces majeures, comme les keynotes à venir (n'oubliez pas mardi 9 septembre !). Pour les configurer, rendez-vous dans Réglages > Push et sélectionnez l’option qui vous convient.

Une application prête pour le futur

Alors que le prochain keynote d’Apple approche, iSoft 9.3.3 vous permet d’attendre l’événement sereinement, avec une application optimisée et débarrassée de ses petits défauts. Compatible avec iOS 17+ et visionOS 2+, iSoft reste à la pointe des dernières technologies Apple. Les utilisateurs premium profiteront également d’une expérience encore plus personnalisée, avec des fonctionnalités comme des icônes alternatives inspirées d’iOS 26 (en attendant la prise en charge complète du style Liquid Glass avec Xcode 26).

Pourquoi adopter iSoft ?

Actualité en temps réel : Suivez les rumeurs, tests, apps, jeux et annonces d’Apple en français, avec une communauté active et passionnée.

: Suivez les rumeurs, tests, apps, jeux et annonces d’Apple en français, avec une communauté active et passionnée. Personnalisation : Mode sombre, widgets, notifications ajustables, et icônes alternatives pour une expérience sur mesure.

: Mode sombre, widgets, notifications ajustables, et icônes alternatives pour une expérience sur mesure. Compatibilité totale : Optimisée pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, et Vision Pro.

: Optimisée pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, et Vision Pro. Engagement communautaire : Participez aux discussions via les commentaires ou le forum, et partagez votre passion pour Apple.

Téléchargez iSoft dès maintenant !

Téléchargez iSoft gratuitement sur l’App Store et passez premium pour une expérience sans compromis. C'est aussi le moyen de soutenir l'équipe d’iPhoneSoft.fr pour son travail continu depuis 17 ans.

Télécharger l'app gratuite iSoft