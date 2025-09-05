iSoft 9.3.3 : Une mise à jour importante pour iPhone iPad et Mac !

isoft le blog icone app ipa iphone ipadSi depuis ses débuts en 2008, iSoft s’est imposée comme l’application incontournable pour les passionnés francophones d’Apple, offrant un accès quotidien à l’actualité, aux rumeurs, aux jeux, aux bons plans et aux tutoriels autour de l’univers de la marque à la pomme, c'est notamment parce que l'équipe derrière a toujours proposé des évolutions du site et de l'application en lien avec les nouveautés de l’écosystème. Avec plus d’un million de téléchargements, iSoft continue de séduire par sa fluidité, son ergonomie et ses fonctionnalités. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de dévoiler la mise à jour 9.3.3, une version importante qui peaufine l’expérience utilisateur sur iPhone, iPad, Mac et même Vision Pro, tout en corrigeant des bugs gênants. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle mouture !

Une application au cœur de l’écosystème Apple

Disponible gratuitement sur l’App Store, iSoft est bien plus qu’une simple application d’actualités. Elle propose une interface fluide et moderne, parfaitement intégrée aux dernières innovations d’iOS, iPadOS, macOS et visionOS. Que vous soyez un fervent utilisateur d’iPhone, d’iPad, de Mac, d’Apple Watch, d’Apple TV ou de Vision Pro, iSoft vous permet de rester informé en temps réel grâce à des notifications personnalisables, un mode sombre élégant, des widgets pratiques, et une gestion intuitive des favoris. Les abonnés premium bénéficient en prime d’une expérience sans publicité, d’icônes alternatives, et de favoris illimités, renforçant encore l’attrait de l’application pour les Apple Addicts.

Avec iSoft, suivez les dernières nouveautés d’Apple, des annonces de keynotes aux tests approfondis, en passant par des astuces pour optimiser vos appareils. La communauté francophone, active de la France au Canada en passant par la Belgique et l’Afrique, y trouve également un espace pour échanger via les commentaires.

Quoi de neuf dans la mise à jour 9.3.3 ?

La version 9.3.3 d’iSoft arrive avec des améliorations significatives, répondant aux retours des utilisateurs pour offrir une expérience encore plus stable et agréable. Voici les points forts de cette mise à jour :

  • Adieu les freezes sur iPad et Mac : Fini les ralentissements frustrants ! L’équipe a réglé le problème une fois pour toute pour garantir une navigation fluide sur tous les appareils, en particulier sur iPad et Mac.
  • Amélioration de l’affichage général : Que vous utilisiez un iPhone, un iPad ou un Mac, l’interface bénéficie d’un affichage optimisé, avec une meilleure lisibilité et une présentation plus harmonieuse des articles et des contenus. Les espacements, couleurs et typographies ont notamment été uniformisés.
  • Correction du bug des favoris : Un problème empêchant la suppression correcte des articles mis en favoris a été également réglé.
  • Détail d’article plus fiable : Auparavant, revenir sur l’application après une longue pause pouvait entraîner l’affichage d’un article "blanc". Ce bug est désormais de l’histoire ancienne !
  • Bouton "fermer" opérationnel sur iPad : Le bouton de fermeture des bons plans, parfois non cliquable sur iPad, fonctionne désormais parfaitement. Un de moins !

Ces correctifs s’ajoutent aux efforts constants de l’équipe pour maintenir une application rapide et réactive, même sur les appareils les plus anciens.

isoft 9 3 3 push notification

Ne manquez rien grâce aux notifications

Avec l’arrivée de cette mise à jour, 9.3.3 iSoft met l’accent sur l’importance des notifications. Un nouveau tutoriel, affiché au premier lancement (si vous avez déjà l'app installée, vous ne le verrez pas), explique pourquoi il est crucial de les activer.

Que vous choisissiez de recevoir toutes les alertes ou uniquement les plus importantes, les notifications d’iSoft vous tiennent informé des dernières actualités Apple, des bons plans exclusifs, et des annonces majeures, comme les keynotes à venir (n'oubliez pas mardi 9 septembre !). Pour les configurer, rendez-vous dans Réglages > Push et sélectionnez l’option qui vous convient.

Une application prête pour le futur

Alors que le prochain keynote d’Apple approche, iSoft 9.3.3 vous permet d’attendre l’événement sereinement, avec une application optimisée et débarrassée de ses petits défauts. Compatible avec iOS 17+ et visionOS 2+, iSoft reste à la pointe des dernières technologies Apple. Les utilisateurs premium profiteront également d’une expérience encore plus personnalisée, avec des fonctionnalités comme des icônes alternatives inspirées d’iOS 26 (en attendant la prise en charge complète du style Liquid Glass avec Xcode 26).

Pourquoi adopter iSoft ?

  • Actualité en temps réel : Suivez les rumeurs, tests, apps, jeux et annonces d’Apple en français, avec une communauté active et passionnée.
  • Personnalisation : Mode sombre, widgets, notifications ajustables, et icônes alternatives pour une expérience sur mesure.
  • Compatibilité totale : Optimisée pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, et Vision Pro.
  • Engagement communautaire : Participez aux discussions via les commentaires ou le forum, et partagez votre passion pour Apple.

Téléchargez iSoft dès maintenant !

Téléchargez iSoft gratuitement sur l’App Store et passez premium pour une expérience sans compromis. C'est aussi le moyen de soutenir l'équipe d’iPhoneSoft.fr pour son travail continu depuis 17 ans.

Télécharger l'app gratuite iSoft

isoft le blog capture app ipa iphone ipad
7 réactions

GeoffreyT - iPhone premium

L’app est au top. Mais il y a encore un beug qui persiste lorsque l’on lance une vidéo dans un de vos articles et qu’on souhaite la changer en mode paysage, la vidéo se coupe et remet l’article en premier plan tout en haut. Pourriez-vous corriger ce problème ?

06/09/2025 à 00h55

JordiForti92 - iPhone premium

Merci à toute l’équipe pour ce travail titanesque 🥳🙌🏻

Vous êtes au top !

06/09/2025 à 00h40

Lolo Cg - iPhone premium

Super fluide. Beau travail

06/09/2025 à 00h19

Lheu - iPhone

Pensez vous qu’avec toutes les nouvelles lignes de code d’Apple intelligence il y ai encore espoirs qu’une faille soit exploitable… une faille dans l’implantation d’Apple intelligence…!?!

05/09/2025 à 22h12

Lheu - iPhone

Comment ils mettent bien les rédacteurs ;-)
Non en vrai merci à itweak à la base sinon nous ne serions pas autant je pense à suivre encore ;-)
Vous assurez 😍

05/09/2025 à 22h06

xana3320 - iPhone premium

Bonsoir,
Application toujours au top 👌🏻
Simple question, je suis sous 13 mini et pas du tout à jour ( ios 16.2) j’ai bien l’intention de passer sur iphone 17 mais j’avais crue lire il y a longtemps qu’il était impossible de conserver les favoris…
Le problème est-il résolu ? Ou c’est clairement pas possible ?
(Je précise que je suis également prenium)

05/09/2025 à 21h47

Hugo - iPhone premium

Merci, c’est hyper fluide !

05/09/2025 à 21h36

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles