MetaKey : une coque clavier style BlackBerry pour l'iPhone 16 et 17

Le nouvel accessoire MetaKey d’Akko pour iPhone s’inspire de la célèbre marque BlackBerry, le roi des smartphones avant l'arrivée d'Apple, ajoutant un clavier QWERTY à votre iPhone via USB-C pour seulement 59,99 $ — moitié moins cher que l’étui de Clicks à 139 $, lancé en janvier 2024.

akko a pensé aux fans des claviers physiques

Le MetaKey dispose de touches rétroéclairées, de raccourcis pour Siri, la dictée vocale et les chiffres, ainsi qu’un mode de défilement transformant les deux premières rangées de touches en grands boutons de navigation pour les réseaux sociaux. Pour pallier la sensation de déséquilibre des étuis à clavier, il inclut un poids amovible de 9 grammes pour améliorer l’équilibre lors de la frappe. Pas bête, mais cela n'améliore pas l'esthétique globale, grandement déséquilibrée par l'allongement de l'iPhone.

Compatible MagSafe avec un port USB-C pour la recharge, le MetaKey est disponible pour l’iPhone 16 Pro Max (noir, blanc, rose) et l’iPhone 17 Pro Max (noir, orange, rose, bleu, lavande, sauge, blanc, certains coloris étant en rupture de stock).



Clicks propose également des accessoires de même type pour iPhone 17 et 17 Pro à partir de 139 $, et une version 17 Pro Max à 159 $. Bien que de niche, le prix abordable du MetaKey en fait une option attrayante pour ceux qui souhaitent tester un étui à clavier physique sans payer le prix fort.