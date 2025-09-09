Nouvelle gamme d'iPhone 2025 : iPhone 16 / 16e, iPhone 17 / Air / Pro / Max et accessoires

  auteur Alban Martin
  Hier à 21:34 (Màj hier à 23:23)
  • 💬 6 coms
  • 🔈 Écouter

coque iphone 17 air iconIl y a quelques minutes, Apple a annoncé sa nouvelle gamme d'iPhone 17, comprenant l'iPhone 17, l'iPhone (17) Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. La star de cette année est évidemment l'iPhone Air, qui remplace le modèle Plus de l'année dernière, mais avec de réelles innovations. Avec ces quatre nouveaux téléphones, Apple a également abandonné plusieurs modèles plus anciens. Voici la nouvelle gamme d'iPhone.

Apple abandonne quatre iPhone

Avec le lancement de l'iPhone 17, Apple a arrêté l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

keynote apple wow dropping iphone lineup

Voici les iPhones disponibles en septembre 2025 aux prix suivants :

  • iPhone 16e – 599 $ (719 €)
  • iPhone 16 – 699 $ (869 €)
  • iPhone 17 – 799 $ (969 €)
  • iPhone 17 Air – 999 $ (1 229 €)
  • iPhone 17 Pro – 1099 $ (1 329 €)
  • iPhone 17 Pro Max – 1199 $ (1 479 €)

L'iPhone 17 Pro de cette année a vu son prix augmenter par rapport à l'iPhone 16 Pro de l'année dernière. Il démarre désormais 100 € plus cher, mais avec désormais 256 Go de stockage. L'écart de prix entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Air est tout de même très important.

L'iPhone 16 de l'année dernière reste à 128 Go, mais baisse de 100 €.

Nouvelles couleurs d'iPhone

Pour les couleurs, l'iPhone 17 standard est disponible en Noir, Lavande, Bleu Brume, Sauge et Blanc. Lui, ainsi que l'iPhone 17 Pro, sont conçus avec un châssis en aluminium.

iphone 17 apple officiel couleurs

L'iPhone Air, en revanche, propose des finitions en titane attrayantes : noir spatial, blanc nuage, or clair et bleu ciel.

apple iphone air color lineup officiel

Enfin, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max sont proposés en trois couleurs bien plus vibrantes qu'à l'accoutumée : bleu profond, orange cosmique et argent.

apple iphone 17 pro color lineup

Accessoires pour iPhone

Apple a dévoilé une nouvelle coque TechWoven pour les iPhone 17, accompagnée d’une coque transparente traditionnelle, dotée cette année d’une zone blanche pour les iPhone 17 Pro. L’iPhone Air bénéficie d’une coque bumper exclusive. Une nouvelle sangle bandoulière et une batterie MagSafe pour l’iPhone Air sont également annoncées.

keynote apple wow dropping iphone 17 pro silicon cas
keynote apple wow dropping iphone 17 pro techwoven
keynote apple wow dropping iphone air magsafe batterie
keynote apple wow dropping iphone air clear case

Date de sortie des iPhone 17

Les modèles d’iPhone discontinués sont souvent disponibles à prix réduits dans les Apple Stores jusqu’au lancement des nouveaux modèles, mais les stocks sont limités à cette période. Les nouveaux tarifs s’appliquent dès aujourd’hui.

Les précommandes pour la gamme iPhone 17 débutent le vendredi 12 septembre (vers 14 heures), avec une disponibilité à partir du vendredi 19 septembre.

6 réactions

Cekri - iPhone

On revient au prix de l’iPhone 14 pro qui était à 1329€ en 2022, ça me choque pas je m’y attendais.

10/09/2025 à 00h15

C3D2 - iPhone

Le design des modèles pro vraiment hyper dégueulasse

09/09/2025 à 23h08

4benji - iPhone

@Magio
Super ! c’est bien de voir qu’il y en a qui se font ce plaisir, j’espère que vous allez bien en profitez parce qu’il à l’air bien mise à par les lois européennes qui font changer le design.

09/09/2025 à 22h33

Magio - iPhone

Comme tout les ans je vais prendre 2 Pro Max pour moi et ma femme et j’ai déjà les coques 😀

09/09/2025 à 21h57

Limemikela - iPhone

Ils ont abandonné cinq iPhone, il y a une erreur, il n’y a plus de 16 plus non plus

09/09/2025 à 21h50

Bi24lou - iPhone premium

Les 17 pro sont vraiment moches

09/09/2025 à 21h37

