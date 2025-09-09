Nouvelle gamme d'iPhone 2025 : iPhone 16 / 16e, iPhone 17 / Air / Pro / Max et accessoires

Il y a quelques minutes, Apple a annoncé sa nouvelle gamme d'iPhone 17, comprenant l'iPhone 17, l'iPhone (17) Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. La star de cette année est évidemment l'iPhone Air, qui remplace le modèle Plus de l'année dernière, mais avec de réelles innovations. Avec ces quatre nouveaux téléphones, Apple a également abandonné plusieurs modèles plus anciens. Voici la nouvelle gamme d'iPhone.

Apple abandonne quatre iPhone

Avec le lancement de l'iPhone 17, Apple a arrêté l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Voici les iPhones disponibles en septembre 2025 aux prix suivants :

iPhone 16e – 599 $ (719 €)

iPhone 16 – 699 $ (869 €)

iPhone 17 – 799 $ (969 €)

iPhone 17 Air – 999 $ (1 229 €)

iPhone 17 Pro – 1099 $ (1 329 €)

iPhone 17 Pro Max – 1199 $ (1 479 €)

L'iPhone 17 Pro de cette année a vu son prix augmenter par rapport à l'iPhone 16 Pro de l'année dernière. Il démarre désormais 100 € plus cher, mais avec désormais 256 Go de stockage. L'écart de prix entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Air est tout de même très important.



L'iPhone 16 de l'année dernière reste à 128 Go, mais baisse de 100 €.

Nouvelles couleurs d'iPhone

Pour les couleurs, l'iPhone 17 standard est disponible en Noir, Lavande, Bleu Brume, Sauge et Blanc. Lui, ainsi que l'iPhone 17 Pro, sont conçus avec un châssis en aluminium.

L'iPhone Air, en revanche, propose des finitions en titane attrayantes : noir spatial, blanc nuage, or clair et bleu ciel.

Enfin, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max sont proposés en trois couleurs bien plus vibrantes qu'à l'accoutumée : bleu profond, orange cosmique et argent.

Accessoires pour iPhone

Apple a dévoilé une nouvelle coque TechWoven pour les iPhone 17, accompagnée d’une coque transparente traditionnelle, dotée cette année d’une zone blanche pour les iPhone 17 Pro. L’iPhone Air bénéficie d’une coque bumper exclusive. Une nouvelle sangle bandoulière et une batterie MagSafe pour l’iPhone Air sont également annoncées.

Date de sortie des iPhone 17

Les modèles d’iPhone discontinués sont souvent disponibles à prix réduits dans les Apple Stores jusqu’au lancement des nouveaux modèles, mais les stocks sont limités à cette période. Les nouveaux tarifs s’appliquent dès aujourd’hui.



Les précommandes pour la gamme iPhone 17 débutent le vendredi 12 septembre (vers 14 heures), avec une disponibilité à partir du vendredi 19 septembre.