La gamme iPhone 17 est livrée avec le mode d'alimentation adaptative activé

charge batterie icone appApple a confirmé dans un document de support que l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max et l'iPhone Air sont livrés avec le mode d'alimentation adaptative d'iOS 26 activé par défaut. Une nouveauté disponible depuis la bêta sur les « anciens » modèles, mais qui est particulièrement intéressant pour l’iPhone Air ultra fin.

C’est quoi le mode d’alimentation adaptative

Le mode d'alimentation adaptatif optimise l'utilisation de la batterie lors des journées à forte consommation en réduisant la consommation d'énergie, en diminuant la luminosité de l'écran de 3 %, en limitant les tâches en arrière-plan et en activant automatiquement le mode basse consommation à 20 % de batterie. Cette fonctionnalité est exclusive aux iPhones prenant en charge Apple Intelligence, utilisant l'apprentissage sur l'appareil pour prédire et ajuster en fonction des habitudes d'utilisation, sans affecter les tâches nécessitant des performances élevées, comme les jeux ou l'utilisation de l'appareil photo.

Bien que disponible sur les modèles iPhone 17, iPhone 16 et iPhone 15 Pro, le mode d'alimentation adaptatif n'est activé automatiquement que sur les appareils de la série iPhone 17. Il est désactivé par défaut sur les iPhone 16, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, mais peut être mis en route via Réglages > Batterie > Mode d'alimentation > Activer le mode adaptatif. Les utilisateurs d'iPhone 17 peuvent le désactiver en suivant les mêmes étapes.

Tous les modèles iPhone 17 offrent une autonomie améliorée, l'iPhone Air permettant jusqu'à 27 heures de lecture vidéo, extensible à 40 heures avec la batterie MagSafe d'Apple à 119 €.

MisterFox - iPhone

La question que je me pose est : quelle est la sûr-consommation induite par Apple Intelligence permettant ensuite d’économiser de la consommation ?
Est-ce que le ratio est réellement intéressant au final ?

16/09/2025 à 14h18

4benji - iPhone

@Greg2009du34
iphone 15 pro minimum*

16/09/2025 à 12h25

Greg2009du34 - iPhone

@Maybeme il faut avoir un iPhone 16 au minimum il me semble car l’option de gestion de la batterie passe par Apple Intelligence.

16/09/2025 à 12h13

Maybeme - iPhone premium

Il est ou ce réglage ? Sur iPhone 13 pro ça n’existe pas

16/09/2025 à 11h42

Titus3694 - iPhone

@Reesh
On ne parle pas de recharge puisqu’on parle de gestion du téléphone. D’ailleurs en recharge c’est pas le chargeur qui gère mais l’iPhone.

16/09/2025 à 10h56

Reesh - iPhone premium

Mais le chargeur qui gère cette fonction n’est pas encore dispo en Europe ……

16/09/2025 à 10h12

