La gamme iPhone 17 est livrée avec le mode d'alimentation adaptative activé

Apple a confirmé dans un document de support que l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max et l'iPhone Air sont livrés avec le mode d'alimentation adaptative d'iOS 26 activé par défaut. Une nouveauté disponible depuis la bêta sur les « anciens » modèles, mais qui est particulièrement intéressant pour l’iPhone Air ultra fin.

C’est quoi le mode d’alimentation adaptative

Le mode d'alimentation adaptatif optimise l'utilisation de la batterie lors des journées à forte consommation en réduisant la consommation d'énergie, en diminuant la luminosité de l'écran de 3 %, en limitant les tâches en arrière-plan et en activant automatiquement le mode basse consommation à 20 % de batterie. Cette fonctionnalité est exclusive aux iPhones prenant en charge Apple Intelligence, utilisant l'apprentissage sur l'appareil pour prédire et ajuster en fonction des habitudes d'utilisation, sans affecter les tâches nécessitant des performances élevées, comme les jeux ou l'utilisation de l'appareil photo.

Bien que disponible sur les modèles iPhone 17, iPhone 16 et iPhone 15 Pro, le mode d'alimentation adaptatif n'est activé automatiquement que sur les appareils de la série iPhone 17. Il est désactivé par défaut sur les iPhone 16, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, mais peut être mis en route via Réglages > Batterie > Mode d'alimentation > Activer le mode adaptatif. Les utilisateurs d'iPhone 17 peuvent le désactiver en suivant les mêmes étapes.

Tous les modèles iPhone 17 offrent une autonomie améliorée, l'iPhone Air permettant jusqu'à 27 heures de lecture vidéo, extensible à 40 heures avec la batterie MagSafe d'Apple à 119 €.