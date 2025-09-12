🔥 La gamme iPhone 17 est disponible en précommande

Apple a dévoilé en début de semaine sa nouvelle gamme iPhone 17, composée de quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, et le tout nouvel iPhone (17) Air. Il est désormais temps de passer commande.



PS : pensez à choisir une coque pour protéger votre iPhone 17.

Des iPhone 17 pour tous les goûts

Cette année, Apple mise sur des innovations majeures pour sa gamme 2025 : puce A19/A19 Pro, écrans OLED ProMotion 120 Hz avec verre Ceramic Shield 2 sur tous, systèmes photo avancés avec capteurs 48 MP, et un design repensé, notamment pour l’iPhone Air, ultra-fin et en titane.



Tous les modèles offrent une autonomie optimisée, encore plus pour ceux le Air qui est exclusivement disponible avec eSIM. Les précommandes ouvrent le 12 septembre 2025 à 14h, pour une sortie officielle le 19 septembre 2025. Voici pourquoi chaque modèle mérite votre attention.

iPhone 17 : L'art du compromis

L’iPhone 17 est le choix idéal pour un équilibre parfait entre prix et innovation. Avec son écran OLED 6,3 pouces à 120 Hz protégé par un Ceramic Shield 2, une luminosité record de 3 000 nits, et la puce A19, il offre des performances fluides et une autonomie impressionnante (jusqu’à 11 heures de lecture vidéo en plus par rapport à l’iPhone 16).



Son système photo avec capteur principal 48 MP Fusion Main et ultra grand-angle 48 MP garantit des clichés d’une qualité exceptionnelle, tandis que la caméra frontale Center Stage 18 MP révolutionne les selfies et appels vidéo. Disponible en cinq coloris élégants, il démarre à 256 Go pour seulement 969 €.



Où précommander l'iPhone 17 :

iPhone (17) Air : L’élégance ultra-fine

L’iPhone Air est la star de 2025, avec son design révolutionnaire de 5,6 mm d’épaisseur en titane grade 5, le plus fin jamais conçu par Apple. Équipé d’un écran Super Retina XDR 6,5 pouces à 120 Hz, protégé par un verre Ceramic Shield 2 (avant et arrière), de la puce A19 Pro, une caméra avant 18 Mp et d’un système photo 48 MP Fusion tout-en-un, il allie légèreté, puissance et style.



Exclusivement eSIM, il offre une autonomie optimisée grâce à une batterie haute densité inédite, la puce N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6) et le modem C1X. Disponible en quatre coloris raffinés, il démarre à 1 229 €. Parfait pour ceux qui veulent un iPhone premium exclusif. Tim Cook a d'ailleurs expliqué qu'il s'agit d'une véritable prouesse technologique. Selon nous, il augure d'un iPhone Fold incroyable l'an prochain.

Où précommander l'iPhone Air :

iPhone 17 Pro : La puissance premium

L’iPhone 17 Pro repousse les limites avec son châssis en aluminium série 7000, une chambre à vapeur pour des performances soutenues, et la puce A19 Pro. Son système photo à trois capteurs 48 MP (Grand-Angle, Ultra Grand-Angle, Téléobjectif 8×) offre une polyvalence inégalée, idéale pour la photo et la vidéo 4K HDR. De même avec la caméra avant de 18 Mp.



Avec un écran OLED de 6,3 pouces protégé par un Ceramic Shield 2 ultra-résistant et une connectivité avancée conçue par Apple (puce N1 avec Wi-Fi 7, Bluetooth 6), il est taillé pour les utilisateurs exigeants. Disponible en trois coloris premium à partir de 1 329 €.



Où précommander l'iPhone 17 Pro :

iPhone 17 Pro Max : L’expérience ultime

L’iPhone 17 Pro Max est le summum de la gamme, avec un écran Super Retina XDR 6,9 pouces, une batterie massive pour une autonomie prolongée, sans oublier tout ce qui a été mentionné sur le « 17 » plus haut. Conçu pour les professionnels et les passionnés de technologie, il combine robustesse, performance et élégance, à partir de 1 479 €.



Où précommander l'iPhone 17 Pro Max :

Ne manquez pas l’occasion de renouveler votre iPhone ! Précommandez votre iPhone 17 dès le 12 septembre à 14h sur les sites partenaires ou chez Apple pour être parmi les premiers à découvrir ces bijoux technologiques le 19 septembre 2025 !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.