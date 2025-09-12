🔥 La gamme iPhone 17 est disponible en précommande

iphone 17 iconApple a dévoilé en début de semaine sa nouvelle gamme iPhone 17, composée de quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, et le tout nouvel iPhone (17) Air. Il est désormais temps de passer commande.

PS : pensez à choisir une coque pour protéger votre iPhone 17.

Des iPhone 17 pour tous les goûts

Cette année, Apple mise sur des innovations majeures pour sa gamme 2025 : puce A19/A19 Pro, écrans OLED ProMotion 120 Hz avec verre Ceramic Shield 2 sur tous, systèmes photo avancés avec capteurs 48 MP, et un design repensé, notamment pour l’iPhone Air, ultra-fin et en titane.

Tous les modèles offrent une autonomie optimisée, encore plus pour ceux le Air qui est exclusivement disponible avec eSIM. Les précommandes ouvrent le 12 septembre 2025 à 14h, pour une sortie officielle le 19 septembre 2025. Voici pourquoi chaque modèle mérite votre attention.

famille iphone 2025 17 air pro

iPhone 17 : L'art du compromis

L’iPhone 17 est le choix idéal pour un équilibre parfait entre prix et innovation. Avec son écran OLED 6,3 pouces à 120 Hz protégé par un Ceramic Shield 2, une luminosité record de 3 000 nits, et la puce A19, il offre des performances fluides et une autonomie impressionnante (jusqu’à 11 heures de lecture vidéo en plus par rapport à l’iPhone 16).

Son système photo avec capteur principal 48 MP Fusion Main et ultra grand-angle 48 MP garantit des clichés d’une qualité exceptionnelle, tandis que la caméra frontale Center Stage 18 MP révolutionne les selfies et appels vidéo. Disponible en cinq coloris élégants, il démarre à 256 Go pour seulement 969 €.

Où précommander l'iPhone 17 :

apple iphone 17 lineup

iPhone (17) Air : L’élégance ultra-fine

L’iPhone Air est la star de 2025, avec son design révolutionnaire de 5,6 mm d’épaisseur en titane grade 5, le plus fin jamais conçu par Apple. Équipé d’un écran Super Retina XDR 6,5 pouces à 120 Hz, protégé par un verre Ceramic Shield 2 (avant et arrière), de la puce A19 Pro, une caméra avant 18 Mp et d’un système photo 48 MP Fusion tout-en-un, il allie légèreté, puissance et style.

Exclusivement eSIM, il offre une autonomie optimisée grâce à une batterie haute densité inédite, la puce N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6) et le modem C1X. Disponible en quatre coloris raffinés, il démarre à 1 229 €. Parfait pour ceux qui veulent un iPhone premium exclusif. Tim Cook a d'ailleurs expliqué qu'il s'agit d'une véritable prouesse technologique. Selon nous, il augure d'un iPhone Fold incroyable l'an prochain.

apple iphone air color lineup officiel

Où précommander l'iPhone Air :

iPhone 17 Pro : La puissance premium

L’iPhone 17 Pro repousse les limites avec son châssis en aluminium série 7000, une chambre à vapeur pour des performances soutenues, et la puce A19 Pro. Son système photo à trois capteurs 48 MP (Grand-Angle, Ultra Grand-Angle, Téléobjectif 8×) offre une polyvalence inégalée, idéale pour la photo et la vidéo 4K HDR. De même avec la caméra avant de 18 Mp.

Avec un écran OLED de 6,3 pouces protégé par un Ceramic Shield 2 ultra-résistant et une connectivité avancée conçue par Apple (puce N1 avec Wi-Fi 7, Bluetooth 6), il est taillé pour les utilisateurs exigeants. Disponible en trois coloris premium à partir de 1 329 €.

Où précommander l'iPhone 17 Pro :

apple iphone 17 pro color lineup

iPhone 17 Pro Max : L’expérience ultime

L’iPhone 17 Pro Max est le summum de la gamme, avec un écran Super Retina XDR 6,9 pouces, une batterie massive pour une autonomie prolongée, sans oublier tout ce qui a été mentionné sur le « 17 » plus haut. Conçu pour les professionnels et les passionnés de technologie, il combine robustesse, performance et élégance, à partir de 1 479 €.

Où précommander l'iPhone 17 Pro Max :

apple iphone 17 pro cosmic orange

Ne manquez pas l’occasion de renouveler votre iPhone ! Précommandez votre iPhone 17 dès le 12 septembre à 14h sur les sites partenaires ou chez Apple pour être parmi les premiers à découvrir ces bijoux technologiques le 19 septembre 2025 !

21 réactions

RISLO - iPhone

Commandé à 14h02 (aucun bug de l’Apple store pour moi). Livraison le 19 septembre.

Et pour avoir lu d’autres commentaires. Au pire chacun fait ce qu’il veut, si les gens veulent l’avoir le jour de sortie c’est un choix de chacun. Il y en a bien qui courent au bureau de tabac à ouverture parce que leur paquet est vide, ça dérange personne mdr

12/09/2025 à 17h05

Jmarc91 - iPhone premium

@OzVirtu
Mdr bien parler 😁 les fashions victimes vont faire la queue devant les Apple Store 🤣

12/09/2025 à 16h47

TLS31 - iPhone

Iphone air le 19 💪🏻

12/09/2025 à 16h13

4benji - iPhone

Commender a 14h20, iphone 17 promax Orange intense, 256go, livraison prévue le 29 septembre

12/09/2025 à 16h11

4benji - iPhone

@Nyko723
moi le 29 :,)

12/09/2025 à 16h08

MaxiMinaj - iPhone

iPhone 17 Pro Max Bleu Intense 256Go précommandé sur l’Apple Store à 14h03 et à récupérer le 19 septembre à 17h à Strasbourg !

12/09/2025 à 15h27

DavidJo83 - iPhone

17 pro max bleu intense 512 Go (même si le orange me tente j’ai peur de me lasser)
Livraison le 19 (acheté à 14h04 sur sosh)

12/09/2025 à 15h08

i17Pro - iPhone premium

Sur Bouygues:
1249€ au lieu de 1329€
-80€ (remboursement après achat)

Mais c’est écrit:
«Le coupon et les instructions vous seront envoyés par mail après achat.»

C’est pas illégal de ne pas connaître les conditions de se remboursement avant d’effectuer le paiement ?

On sait même pas si on pourra en profiter ni dans quel conditions !

12/09/2025 à 14h53

OzVirtu - iPhone premium

Moi, je n’ai rien commandé, mais présent à 14h, pour voir la même « Chouinerie » comme tous les ans, de ceux qui veulent avoir leur(s) produit(s) au premier jour de disponibilité, comme si c’était la fin de leur vie.

12/09/2025 à 14h41

Cekri - iPhone

17 pro 256Go livraison le 19/09 (commandé à 14h02)

12/09/2025 à 14h33

BLACKMAN - iPhone

@Jrem556
Moi j’étais connecté avec tout mais appareil iPad Pro M4 Mac 💻 book air M2 et mon 16 pro max

Ba c’est mon iPad qui a répondu le plus vite lol 😂

Dommage mais t’inquiète ta livraison 📦 va arriver 💪🏿

12/09/2025 à 14h22

Jrem556 - iPhone

Sur l’app depuis 14:00, j’ai pu commander uniquement à 14:07 pour une livraison fin septembre début octobre 🥲 (17 Pro Max 1T Orange AirPods Pro 3)

12/09/2025 à 14h19

BLACKMAN - iPhone

C’est fait ✅ iPhone 17 pro Max orange cosmique 19 septembre 👌🏿💪🏿

12/09/2025 à 14h18

Akim9 - iPhone

Date de livraison : 19 septembre

12/09/2025 à 14h13

Akim9 - iPhone

C’est fait. iPhone 17 pro Max bleu

12/09/2025 à 14h12

Lokistopad - iPhone premium

C’est fait

12/09/2025 à 14h11

THEMP - iPhone premium

iPhone 17 vert commandé sur Boulanger à 14h02 mais livraison que le 24 septembre ;(

12/09/2025 à 14h10

Medhi (rédacteur)

@Mattjsks - iPhone : J'ai commandé à 14h01 pourtant. Changez de réseau pour voir.

12/09/2025 à 14h05

Nyko723 - iPhone

Dégoûté j’ai fait la pré-précommande et au final livraison le 22/09

12/09/2025 à 14h04

Mattjsks - iPhone

Bah non 14h03 toujours en maintenance

12/09/2025 à 14h03

Driscow - iPhone premium

Sa fonctionne pas

12/09/2025 à 14h02

