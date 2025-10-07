L'iPhone est le smartphone le plus fiable en 2025 selon Fnac-Darty

Fnac Darty vient de publier la huitième édition de son Baromètre SAV, un classement exhaustif qui mesure la fiabilité et la réparabilité des appareils électroniques vendus en France. Basé sur l'analyse de près de 2,5 millions d'interventions techniques et des retours de plus de 13 000 clients, ce baromètre offre une vision précise de la longévité réelle des produits. Pour Apple, les résultats confirment une tendance observée depuis plusieurs années, même si quelques nuances apparaissent cette année. De l'iPhone 17 à l'iPhone X et même plus ancien, les téléphones à la pomme ont une durée de vie plus grande que les autres.

Les iPhone restent les smartphones les plus durables

Dans la catégorie des téléphones mobiles, Apple conserve sa première place avec un score de durabilité de 142 points sur 200. La marque californienne devance Honor (133 points) et Samsung (128 points), démontrant que l'écosystème iOS continue de proposer des appareils solides dans le temps. Cette performance s'explique principalement par une fiabilité supérieure, même si Samsung obtient de meilleurs résultats en termes de réparabilité.

Le secteur de la téléphonie affiche d'ailleurs une progression notable avec un score global passant de 113 à 123 points en un an. Cette amélioration collective témoigne des efforts de l'industrie pour concevoir des appareils plus durables, notamment sous l'impulsion de la réglementation française sur l'indice de réparabilité. Fnac Darty relève toutefois qu'Apple a perdu quelques points par rapport à l'édition précédente, contrairement à ses concurrents qui progressent.

Une domination qui s'étend à d'autres catégories

Au-delà des smartphones, Apple s'impose comme une référence de fiabilité sur l'ensemble de ses gammes tech. La marque arrive en tête dans presque toutes les catégories où elle est présente, qu'il s'agisse des ordinateurs portables, des montres connectées ou encore des écouteurs sans fil. Seules exceptions notables : les tablettes, où Samsung parvient à la devancer, et les casques audio, dominés par Bose.

Cette constance dans les performances témoigne d'une approche globale de la qualité chez Apple. Le groupe mise sur un contrôle strict de sa chaîne de production et sur une intégration poussée entre matériel et logiciel. Les mises à jour iOS sur plusieurs années contribuent également à maintenir les appareils fonctionnels plus longtemps, un facteur pris en compte par Fnac Darty qui analyse la durée de vie complète des produits, et pas seulement leur état à la sortie.

Des défis à relever face à la concurrence asiatique

Malgré ces bons résultats, Apple ne peut se reposer sur ses lauriers. Honor et Samsung gagnent du terrain, avec des progressions significatives qui réduisent l'écart année après année. La réparabilité reste un point faible pour Apple, notamment en raison du coût des pièces détachées et d'une conception parfois hermétique qui complique les interventions. Samsung obtient de meilleurs scores sur ce critère spécifique, un aspect de plus en plus scruté par les consommateurs et les autorités.

Le baromètre révèle également que 54% des réparations sont effectuées sans remplacement de pièces, soulignant l'importance de l'entretien préventif. Pour les utilisateurs d'iPhone, cela rappelle l'intérêt de maintenir leurs appareils à jour et de suivre les recommandations d'usage pour maximiser leur longévité.



