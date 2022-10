Voici les qualités requises pour travailler chez Apple selon Tim Cook

Si vous rêvez de travailler pour Apple, quoi de mieux que de savoir ce que que le PDG de l'entreprise attend exactement lors d'un entretien d'embauche ? Tim Cook a fait part de ses critères lors d'une cérémonie au cours de laquelle il a reçu un diplôme honorifique de l'université de Naples Federico II en Italie. Voici les cinq qualités requises pour faire la différence d'après Fortune.

Comment se faire embaucher chez Apple

Bienveillance

Tim Cook a commencé par expliqué la dimension humaine :

Nous avons un groupe de personnes dans l'entreprise qui veulent vraiment changer le monde, qui veulent enrichir la vie des gens, qui veulent laisser le monde meilleur qu'ils ne l'ont trouvé. C'est ce genre de sentiment qui pousse les gens à faire leur meilleur travail et j'ai vu cela se produire encore et encore, et les résultats sont tout simplement incroyables.

Collaboration

Le travail en équipe est primordial :

Nous pensons que les contributeurs individuels forts sont vraiment essentiels, mais deux individus forts qui travaillent ensemble peuvent faire un travail incroyable, et les petites équipes peuvent faire des choses incroyables.



Nous recherchons donc la capacité à collaborer avec les gens - le sentiment fondamental que si je partage mon idée avec vous, cette idée va grandir et devenir plus grande et meilleure.



Il ne s'agit pas de quelqu'un qui va dans un coin ou dans un placard et qui découvre quelque chose sur lui-même, c'est un effort de collaboration.

Créativité

Il faut évidemment avoir une certaine manière de voir les choses, de penser et d'imaginer :

Nous recherchons des personnes qui pensent différemment, qui peuvent examiner un problème sans être pris dans le dogme de la façon dont ce problème a toujours été considéré. Quelqu'un qui fera le tour du problème, l'examinera sous différents angles et utilisera sa créativité pour trouver des solutions.

Curiosité

La curiosité n'est pas un vilain défaut :

C'est un cliché, mais il n'y a pas de questions idiotes. La curiosité consiste à être curieux de quelque chose pour poser beaucoup de questions, que vous pensiez que ce sont des questions intelligentes ou des questions idiotes. Il est étonnant de constater que lorsque quelqu'un commence à poser des questions comme un enfant, il est poussé à réfléchir en profondeur aux réponses. Et donc, nous recherchons cette curiosité innée chez les gens.

Expertise

Enfin, il faut évidemment avoir une expertise à faire valoir, mais Tim Cook la place quasiment en dernier sur sa liste :

Si nous faisons quelque chose dans le domaine du design industriel, nous avons besoin de quelqu'un qui connaît le design industriel et qui a des compétences dans ce domaine, que ce soit depuis l'université ou au cours de ses journées de travail.

Le patron d'Apple a également ajouté qu'il s'agissait d'une relation à double sens : Apple doit être la bonne entreprise pour une personne, et inversement. Bien qu'il ne l'ait évidemment pas dit, de nombreux employés de l'entreprise rapportent que, même si la société de Cupertino parle beaucoup d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, travailler pour Apple implique une implication de tous les jours. Certains rapportent qu'ils travaillent à partir de dimanche soir (car le lundi matin c'est réunion de l'exécutif), quand d'autres expliquent que Tim Cook et ses lieutenants n'ont finalement pratiquement aucune vie personnelle, ils sont présents 20 heures sur 24 à l'Apple Park...



Alors, qui a envie de travailler pour la pomme ? Visitez le site carrière d'Apple.