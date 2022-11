Tim Cook s'exprime après les révélations des recrutements en baisse chez Apple

Depuis plusieurs mois, des indiscrétions affirment qu'Apple a considérablement réduit les embauches au sein de l'entreprise. Il y a moins de recrutements d'ingénieurs, de développeurs, de designers... En réalité, Apple ferait plus attention en période d'incertitude économique. Tim Cook a répondu aux différentes rumeurs qui attestent cela depuis les résultats financiers de fin juillet.

Dans le cadre d'une interview accordée à CBS Morning, Tim Cook s'est exprimé sur les différentes rumeurs qui mentionnent les embauches chez Apple. Beaucoup de rapports ont affirmé que l'entreprise avait énormément réduit les recrutements et seraient même en train de perdre de potentiels nouveaux talents qui auraient pu rejoindre différents projets ambitieux chez Apple.



Selon la déclaration du CEO d'Apple, il y a effectivement une autre approche sur les recrutements, les embauches sont désormais plus "prudente". Comprenez par là des offres d'emplois qui font l'objet d'une longue vérification sur la nécessité ou non pour l'avenir de l'entreprise. Si Apple recrutait à tour de bras aux États-Unis comme en Europe il y a encore quelques années, l'entreprise est aujourd'hui moins demandeuse.

Tim Cook a expliqué dans l'interview :

Pour des raisons financières, Apple aurait cessé d'embaucher pour de nombreux postes en dehors de la recherche et du développement le mois dernier, comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg. Certaines "fonctions d'entreprise" et "des rôles d'ingénierie matérielle et logicielle standard", selon le rapport, sont affectés.

EXCLUSIVE: Apple CEO @Tim_Cook tells @NateBurleson that the world’s most valuable company has slowed some hiring, breaking down how economic conditions are affecting his company: “We believe strongly in investing for the long term.”



