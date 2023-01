L'Apple Store de Woodcliff Lake va être rénové après 23 ans sans travaux

Depuis toujours, les boutiques d'Apple sont visées par des exigences de modernités, le géant californien souhaite que l'ensemble de son réseau d'Apple Store suive des règles esthétiques bien précises. L'Apple Tice's Corner de Woodcliff Lake dans le New Jersey était l'un des derniers Apple Store à adopter un design qui date de... 2001. La boutique va connaître une gigantesque rénovation !

Du changement pour cet

Apple Store historique

Dès aujourd'hui, l'Apple Tice's Corner à Woodcliff Lake dans le New Jersey va fermer ses portes, la boutique est concernée par des travaux de rénovation qui permettront d'apporter un rafraîchissement à la façade, mais aussi à l'intérieur.

La fermeture d'Apple Tice's Corner est significative, car il s'agit du seul magasin de la société qui subsiste et dont la façade a été conçue en 2001, c'est-à-dire un extérieur noir avec deux logos Apple éclairés à l'entrée.

Cet Apple Store a ouvert ses portes en novembre 2021, il s'agit de l'un des plus anciens actuellement en activité ce qui le place parmi les boutiques "historiques" de l'entreprise. Aujourd'hui, Apple possède plus de 520 Apple Store à travers le monde et quasiment tous les magasins ont connu des travaux de rénovation pour apporter une modernité et correspondre mieux à notre époque.



Apple prend très au sérieux l'image que renvoient ses Apple Store, car c'est avant tout une vitrine que voient quotidiennement des milliers de personnes qui entrent ou qui passent devant les boutiques. Un Apple Store dans son temps peut permettre aux clients de se sentir davantage chez eux et inciter à passer à l'achat.



Via