L'Apple Store Vélizy 2 va fermer pour réaliser des travaux

En général, quand un Apple Store ferme ses portes, ce n'est pas pour un manque de visiteurs (bien au contraire), mais pour apporter un peu de fraîcheur à son infrastructure. Ça va prochainement être le cas de l'Apple Store de Vélizy 2 qui va temporairement être indisponible pour la réalisation de travaux.

Fermeture le 21 mai

Selon de récentes informations obtenues par notre confrère MacGeneration, l'Apple Store de Vélizy 2 situé à l'avenue de l'Europe à Vélizy-Villacoublay va bientôt fermer ses portes. Apple a décidé de réaliser des travaux qui nécessitent de suspendre momentanément l'accueil des clients pendant une certaine période. La firme de Cupertino a ajouté un message sur la page dédiée de l'Apple Store :

Notre magasin sera temporairement fermé à partir du 21 Mai. Nous sommes ouverts et heureux de vous accueillir. Vous pouvez venir sans rendez-vous, faire vos achats sur réservation d’une séance Shopping avec un Spécialiste, ou acheter en ligne et retirer vos commandes en magasin. L’assistance au Genius Bar est disponible en magasin, ou sur réservation.

Il n'est pas mentionné à partir de quand la boutique sera de nouveau accessible, toutefois on peut s'attendre à une fermeture qui pourrait durer pendant plusieurs semaines.

Évidemment, les employés ne seront pas au chômage technique pendant les travaux, ils sont en général redirigé vers d'autres Apple Store à proximité et quand cela n'est pas possible, Apple les invite à rester chez eux en télétravail pour répondre au téléphone.



Dès la réouverture de l'Apple Store, les sessions Today at Apple, les rendez-vous au Genius Bar, les retraits de produits commandés en ligne et les séances de shopping avec un spécialiste Apple reviendront progressivement à la normale.



En attendant, les clients peuvent se rapprocher d'autres Apple Store à côté, il y a l'Apple Store Parly 2 qui se trouve dans le centre commercial Parly 2 à Le Chesnay ainsi que l'Apple Store de La Défense dans le grand centre commercial Les Quatre Temps.



