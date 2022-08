Apple va réaliser une donation pour aider le Kentucky victime d'inondations

Depuis quelques jours, l'État du Kentucky aux États-Unis fait face à de terribles inondations qui ont causé la mort de 28 personnes, selon le gouverneur. Certaines régions du Kentucky ont vu jusqu'à 20 centimètres de pluie en seulement 1 journée, ce qui a provoqué l'inondation de nombreuses zones résidentielles. Tim Cook, le CEO d'Apple, a annoncé que l'entreprise va venir soutenir financièrement cet État qui vit des moments difficiles, surtout après plusieurs violentes tornades survenues il y a moins d'un an.

C'est à travers un tweet que Tim Cook a annoncé une donation d'Apple pour le Kentucky et les États voisins qui ont été atteints par des inondations qui ont causé de nombreux dégâts matériels. Le CEO d'Apple déclare :

Le Président des États-Unis Joe Biden a également indiqué décréter l'état de catastrophe naturelle pour le Kentucky, ce qui débloque systématiquement des renforts fédéraux pour apporter de l'aide aux habitants en difficulté et maintenir la sécurité dans les zones sinistrées.



Ce n'est pas la première fois que Tim Cook et le conseil d'administration d'Apple prennent la décision de venir en aide à un État américain ou un pays victime d'inondations, d'ouragan, d'incendie de forêts... Apple n'hésite pas à offrir plusieurs dizaines de millions de dollars pour les secours et la reconstruction des villes détruites par les catastrophes naturelles. On se souvient par exemple que l'entreprise l'a fait pour l'Australie il y a 5 mois après de terribles inondations ou encore à la Louisiane suite à l'Ouragan Ida.

Our hearts are with everyone impacted by the devastating floods in Kentucky and surrounding states. To everyone in harm’s way, please stay safe. Apple will be donating to community relief and recovery efforts.