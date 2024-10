Apple aide à réaliser un rêve, 50 élèves soutenus dans l'enregistrement de leur single

Apple a déjà une présence importante dans l'industrie de la musique, on pense par exemple au service de streaming Apple Music, aux logiciels comme GarageBand et Logic Pro ou encore à l'iTunes Store qui a été un moteur majeur pour les téléchargements légaux d'albums et singles avant l'arrivée du streaming. Réaliser le rêve de jeunes est probablement la plus belle chose que peut faire une entreprise de la taille d'Apple, c'est justement ce qui vient de se passer grâce à une collaboration avec les universités de Nashville et d'Atlanta !

Apple aide des jeunes à enregistrer leur single et à le promouvoir

En 2020, Apple a annoncé son Initiative pour l'Équité Raciale et la Justice (REJI), avec un financement initial de 100 millions de dollars. Cette initiative se concentre sur trois axes principaux : l'éducation, l'égalité économique et la réforme de la justice pénale, visant à améliorer la vie des personnes de couleur et des communautés noires. En 2021, Apple a renforcé son engagement avec un investissement supplémentaire dans le Propel Center, un centre d'innovation éducative.



Dans le cadre de ses efforts, Apple a récemment aidé 50 étudiants à enregistrer et promouvoir un single musical. Ce projet ambitieux a été réalisé en partenariat avec des universités de Nashville et d'Atlanta. Parmi les 19 Historically Black Colleges and Universities (HBCU), 50 participants ont été sélectionnés pour une expérience immersive de 10 jours, leur offrant une opportunité unique de se plonger dans l'industrie musicale.

L'accélérateur, lancé en collaboration avec le Propel Center et soutenu par un investissement de 25 millions de dollars de la part d'Apple, vise à offrir des occasions de carrière aux étudiants des HBCU. Ce programme comprend des formations dans divers domaines, notamment l'intelligence artificielle, les technologies agricoles, la justice sociale, le divertissement et le développement d'applications.



Durant ce programme, les étudiants ont bénéficié de mentorat par des professionnels issus des HBCU et des experts d'Apple Music Nashville. Ils ont participé à un projet pratique aux côtés d'experts d'Apple Music et du Universal Music Group. Le programme comprenait l'enregistrement d'un single musical, l'élaboration d'un plan marketing et la création d'une campagne visuelle à l'aide de l'iPhone. Les concepts développés ont été présentés à un panel de juges de l'industrie.



Les étudiants ont également eu l'occasion de travailler avec l'artiste Fresh Ayr et l'équipe d'ingénierie audio des studios UMG East Iris, en utilisant Logic Pro pour produire leur chanson. Cette collaboration a non seulement enrichi leur expérience, mais leur a aussi permis de bénéficier de l'expertise de professionnels.



Ce programme a permis aux étudiants de se faire entendre et de dialoguer avec des professionnels de l'industrie. Il a ouvert des portes vers des stages, des apprentissages et des connexions réelles dans le monde professionnel, offrant ainsi aux participants des opportunités précieuses pour leur avenir. Grâce à ce programme, de nombreux étudiants ont pu réaliser un rêve, en enregistrant et promouvant leur propre single musical.



