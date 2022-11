App Store : Apple va se calmer avec les publicités selon un récent rapport

Depuis plus d'un an, Apple a de grandes ambitions du côté de la publicité, la firme de Cupertino a probablement vu les revenus colossaux de Google dans le secteur et souhaite aussi en profiter. L'une des nouveautés récentes a été l'arrivée des encarts publicitaires dans l'App Store. Un changement qui n'a pas plu aux utilisateurs et aux développeurs qui ont trouvé des annonces non pertinentes en bas de leur fiche d'app à plusieurs reprises.

Pas d'augmentation de la présence publicitaire dans l'App Store

L'App Store génère des sommes d'argent impressionnantes tous les ans, mais Apple en veut toujours plus !

L'entreprise a conscience qu'il n'est pas possible d'augmenter les commissions de 15 et 30% prélevées aux développeurs, elles sont déjà décrites comme étant "abusives" et si celles-ci venaient à accroître ce serait de nouvelles poursuites judiciaires à coup sûr.



L'idée d'Apple a donc été de profiter de la visibilité et popularité de l'App Store pour y inclure des publicités. Si cette initiative n'est pas mauvaise, elle n'a pas bien été accueillie par les développeurs et utilisateurs qui ont mis en avant le manque de pertinence des publicités ou encore la quantité trop importante des contenus sponsorisés lors de la navigation au sein de la boutique d'applications.

Selon un récent rapport de The Information, Apple a compris que la publicité dérange sur l'App Store. Toutefois, le géant californien refuse de l'enlever, estimant que désormais les encarts publicitaires font partie de l'App Store. Plutôt que de la supprimer, Apple aurait pris la décision de ne pas en rajouter, la direction serait déjà satisfaite de la croissance actuelle des revenus !



Le mois dernier, Apple a introduit deux nouveaux emplacements promotionnels dans l'App Store : sous l'onglet Aujourd'hui et au bas des pages applications des développeurs. Cela a marqué un changement significatif dans la relation d'Apple avec le secteur de la publicité. Peu de temps après le déploiement, Apple a momentanément cessé de présenter plusieurs types d’annonces litigieuses après que des développeurs se soient plaints du volume de promotions pour des casinos et des jeux d'argent qui étaient affichés à côté de leurs applications.