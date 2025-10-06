Sony fournit tous les capteurs des iPhone 17 / Air, dont un IMX904 original

La gamme iPhone 17, lancée en septembre 2025, repose exclusivement sur des capteurs Sony pour ses caméras arrière et frontales, avec des améliorations significatives en résolution et taille des capteurs. Et, comme vous allez le voir, la caméra FaceTime n'est finalement pas si carrée que cela.

Capteurs arrières

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max embarquent trois capteurs 48MP : le principal IMX903 (1/1.28 pouce, f/1.8) offre une excellente capture en faible lumière, l’ultra grand-angle IMX972 (1/2.55 pouce, f/2.2, 120°) excelle pour les paysages, et le téléobjectif IMX973 (1/2.55 pouce, f/2.8) inclut un zoom tetraprisme 4X, extensible à 8X via zoom in-sensor. Ces modèles intègrent une stabilisation optique (OIS) de deuxième génération et l’enregistrement ProRes RAW pour les vidéastes professionnels.

L’iPhone 17 standard utilise un capteur principal IMX904 (48MP, 1/1.56 pouce, f/1.6) pour des images nettes et lumineuses, et partage l’IMX972 ultra grand-angle avec les Pro, mais son zoom 2X repose sur un recadrage du capteur principal, sans téléobjectif dédié.



L’iPhone Air, plus minimaliste, se contente d’un unique IMX904 (48MP, 1/1.56 pouce, f/1.6) pour les zooms 1X et 2X via recadrage, avec prise en charge du HDR et de l’enregistrement 4K à 60 ips, mais sans mode Cinématique ni ultra grand-angle.

Capteur frontal

La caméra frontale, commune à tous les modèles, utilise le capteur IMX914 de Sony (18MP, f/1.9) avec OIS et autofocus à détection de phase (PDAF).

Décrit par Apple comme carré lors de la conférence du 9 septembre 2025, ce capteur est en réalité octogonal, avec une résolution théorique de 23,97 MP (4,896 x 4,896 pixels), ramenée à 23,2MP en raison des coins manquants (visible sur la photo ci-dessous). Ce nouveau composant permet des selfies en mode portrait ou paysage sans rotation, produisant des images 17,97 MP (4,896 × 3,672 pixels) au format 4:3. Une fonction “Center Stage” génère des photos 7MP (3,088 × 2,316 pixels) pour un cadrage centré sur les visages. Avec des pixels de 0,96 µm et une taille de 1/2.6 pouce, ce capteur offre une qualité d’image remarquable, renforçant la polyvalence des selfies sur toute la gamme iPhone 17.

Si vous pensez à changer un iPhone vieillissant, rappelons que l'iPhone 17 offre le meilleure rapport qualité / prix, l'iPhone Air est le plus élégant et l'iPhone 17 Pro est le plus puissant.



