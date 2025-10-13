La charnière de l'iPhone Fold coûterait moins cher que prévu

La charnière du très attendu iPhone 18 Fold pourrait être moins coûteuse à produire que prévu, permettant à Apple d'économiser entre 20 et 40 dollars par unité, selon l'analyste Ming-Chi Kuo. De quoi faire baisser la facture pour le client final (ou pas).

La caractéristique principale de l'iPhone Fold est évidemment son design pliable, qui repose sur un mécanisme de charnière pour soutenir l'écran flexible. Bien que le développement d'une charnière fiable soit complexe et coûteux, Kuo estime que les coûts de production en masse se situeront entre 70 et 80 dollars par unité, soit moins que les attentes du marché, qui tablaient sur 100 à 120 dollars.

La charnière du Samsung Galaxy Z Fold 7

Production de la charnière

Foxconn et Shin Zu Shing produiront conjointement la charnière, s'assurant 65 % des commandes d'Apple, tandis qu'Amphenol se chargera du reste. Un troisième fournisseur, Luxshare, pourrait rejoindre le projet après 2027, ce qui pourrait réduire davantage les coûts grâce à la concurrence. La dalle flexible, quant à elle, sera signée Samsung, avec une technologie que le coréen n'a pas encore proposé sur ses Galaxy Z Fold, Apple ayant travaillé avec son rival pour une finition sans pli visible.

Design et matériaux

Des rumeurs suggèrent que l'iPhone Fold pourrait ressembler à deux iPhone Air reliés par une charnière, utilisant du titane et de l'aluminium pour un cadre léger mais résistant. Kuo avait précédemment évoqué un cadre en acier inoxydable avec une charnière en métal liquide, mais cela pourrait alourdir l'appareil. Mais au final, l'iPhone Fold déplié serait plus fin qu'un iPhone Air.

Incertitude sur le marché

Malgré des rumeurs persistantes depuis 2019, Kuo n'apporte aucune nouvelle information sur le calendrier de lancement de l'iPhone Fold, laissant planer le doute sur sa commercialisation. D'autres sources sont plus formelles, l'iPhone 18 Fold sera présenté en septembre 2026. À confirmer !