iPhone Air 2 : prévu pour 2027… ou peut-être jamais

Le sort de l’iPhone Air 2 semble clair : soit il est lancé au printemps 2027 aux côtés de l’iPhone 18, soit il ne verra jamais le jour. En cause, des ventes jugées trop décevantes, même si Apple n’avait pas placé la barre très haut pour ce modèle.

L’iPhone Air, un modèle déjà en sursis

Les rumeurs des dernières semaines se confirment : les ventes de l’iPhone Air sont nettement en dessous des attentes. Ce modèle, pensé comme un iPhone plus fin, plus léger et plus élégant, devait offrir une alternative entre l’iPhone classique et les versions Pro. Mais son positionnement n’a pas convaincu. Trop proche en prix des modèles supérieurs, sans apporter de véritable rupture dans l’usage, l’iPhone Air a eu du mal à trouver son public. Apple visait une clientèle sensible au design et à la finesse, mais la demande n’a pas suivi.

Selon les informations de The Information, la suite serait encore plus radicale. Apple pourrait tout simplement annuler l’iPhone Air 2, qui devait initialement sortir en septembre 2026 aux côtés de l’iPhone 18 Pro. À la base, l’iPhone Air n’était pas destiné à rester longtemps dans le catalogue, mais le fait qu’une seconde version ne voie peut-être jamais le jour montre clairement que le projet n’a pas atteint ses objectifs. Apple chercherait à éviter l’accumulation de modèles trop proches qui brouillent la gamme.

Cette décision s’inscrit aussi dans une réorganisation du calendrier de lancement des iPhone. Dès l’année prochaine, la marque modifiera son rythme de sorties : l’iPhone 18 Pro et le futur iPhone Fold arriveront en septembre 2026, tandis que l’iPhone 18 classique ne sera lancé qu’au printemps 2027. Si un iPhone Air 2 devait finalement exister, il ne pourrait donc sortir qu’à cette période, au côté de l’iPhone 18.

Cependant, rien ne garantit qu’il verra le jour. Apple pourrait décider d’abandonner définitivement ce format. Dans ce cas, l’iPhone Air de 2025 deviendrait un modèle unique dans l’histoire de la marque : une tentative isolée, mais vitale pour l'avenir technologique de la marque.