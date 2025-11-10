iPhone Air 2 : prévu pour 2027… ou peut-être jamais

iphone 17 air iconeLe sort de l’iPhone Air 2 semble clair : soit il est lancé au printemps 2027 aux côtés de l’iPhone 18, soit il ne verra jamais le jour. En cause, des ventes jugées trop décevantes, même si Apple n’avait pas placé la barre très haut pour ce modèle.

L’iPhone Air, un modèle déjà en sursis

Les rumeurs des dernières semaines se confirment : les ventes de l’iPhone Air sont nettement en dessous des attentes. Ce modèle, pensé comme un iPhone plus fin, plus léger et plus élégant, devait offrir une alternative entre l’iPhone classique et les versions Pro. Mais son positionnement n’a pas convaincu. Trop proche en prix des modèles supérieurs, sans apporter de véritable rupture dans l’usage, l’iPhone Air a eu du mal à trouver son public. Apple visait une clientèle sensible au design et à la finesse, mais la demande n’a pas suivi.

Selon les informations de The Information, la suite serait encore plus radicale. Apple pourrait tout simplement annuler l’iPhone Air 2, qui devait initialement sortir en septembre 2026 aux côtés de l’iPhone 18 Pro. À la base, l’iPhone Air n’était pas destiné à rester longtemps dans le catalogue, mais le fait qu’une seconde version ne voie peut-être jamais le jour montre clairement que le projet n’a pas atteint ses objectifs. Apple chercherait à éviter l’accumulation de modèles trop proches qui brouillent la gamme.

apple iphone air color lineup officiel

Cette décision s’inscrit aussi dans une réorganisation du calendrier de lancement des iPhone. Dès l’année prochaine, la marque modifiera son rythme de sorties : l’iPhone 18 Pro et le futur iPhone Fold arriveront en septembre 2026, tandis que l’iPhone 18 classique ne sera lancé qu’au printemps 2027. Si un iPhone Air 2 devait finalement exister, il ne pourrait donc sortir qu’à cette période, au côté de l’iPhone 18.

Cependant, rien ne garantit qu’il verra le jour. Apple pourrait décider d’abandonner définitivement ce format. Dans ce cas, l’iPhone Air de 2025 deviendrait un modèle unique dans l’histoire de la marque : une tentative isolée, mais vitale pour l'avenir technologique de la marque.

HimSchacK - iPhone

C’est un peu logique, si je ne me trompe pas le Air est disponible qu’en eSim, donc déjà on peut exclure beaucoup de pays. En plus à 999$ et le pro max à 1199$ avec toutes les études sociologiques qui ont démontrées l’effet de meute avec la bulle bleu ou les modèles pro/pro max je pense que le résultat était attendu. Apple vont devoir convaincre les prospect avec plus de marketing et d’arguments.

11/11/2025 à 00h53

Smjm - iPhone premium

@JordiForti92

L'iPhone Air est sans doute le premier modèle qui m'a fait changer malgré la taille d'écran.

Il retrouve, à mon sens, l'esprit et la philosophie du Mini : sobriété, légèreté, cohérence, sans chercher à en faire trop.

Je comprends que ce soit un produit de niche - mais j'en fais partie, et c'est très bien ainsi. Il en faut pour tous les profils d'utilisateurs.

J'avais juré de ne plus quitter le format Mini, et pourtant l'iPhone Air m'a convaincu.

Il garde cette philosophie minimaliste et élégante, tout en modernisant l'expérience.
Ce n'est peut-être pas un succès commercial, mais c'est un appareil attachant, conçu pour un public précis — dont je fais clairement partie.

11/11/2025 à 00h39

Smjm - iPhone premium

@Tintinlunique
Sinon sans chercher d’excuses il y a aussi une part de réalité.
Après heureusement qu’il existe pour le public qui recherchait cet iPhone.

11/11/2025 à 00h38

JordiForti92 - iPhone premium

@Ridge
On est d’accord ! 🙌🏻

Moi aussi, aucun regret 💪🏻👌🏻

11/11/2025 à 00h37

JordiForti92 - iPhone premium

@Smjm
Je suis tout à fait avec vous !

Si Apple ne le maintient pas, c’est vraiment dommage, car je l’ai en ma possession et l’effet dû déballage n’a plus été présent depuis de nombreuses années. Donc moi perso, il est génial et le tout dans un iPhone si fin. Je ne regrette rien et je trouverais ça vraiment dommage qu’il soit un échec commercial, car il en vaut vraiment le coup. Mais bon, chacun son avis

11/11/2025 à 00h35

Ridge - iPhone

C’est vraiment dommage, car j’adore mon iPhone Air. Sa prise en main est incomparable.

11/11/2025 à 00h20

Tintinlunique - iPhone

Gneugneu les youtubeurs gneugneu. A croire que tous les acheteurs regardent des avis de youtubeurs… tjr a chercher des excuses

10/11/2025 à 23h34

Matzy - iPhone premium

Si vs avez de l’argent achetez le et laisser le sous blister. Ça vaudra beaucoup ds qql années.

10/11/2025 à 23h29

Smjm - iPhone premium

@Maybeme
Exactement.
C’est à cause des Youtubeurs que cet iPhone est en échec.
Alors qu’il est juste excellent.

10/11/2025 à 22h52

Maybeme - iPhone premium

Encore un merveilleux produit tuer dans l’œuf par les pseudo youtubeur tech

10/11/2025 à 21h41

