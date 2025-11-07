Après des années d’attente, 2026 pourrait enfin marquer l’arrivée du tout premier iPhone pliable. Ce modèle inédit ne se distinguerait pas seulement par son écran flexible, mais aussi par l’intégration d’une caméra selfie de 24 MP placée directement sous l’écran — une autre première pour Apple.

L’iPhone Fold pourrait inaugurer une caméra sous-écran de 24 Mpx

Apple préparerait activement son premier iPhone pliable, souvent désigné sous le nom d’iPhone Fold, et de nouvelles informations laissent penser que ce modèle pourrait franchir une étape importante dans l’intégration des caméras sous-écran. D’après les dernières rumeurs issues de la chaîne d’approvisionnement, notamment Ming-Chi Kuo, l’iPhone Fold disposerait d’une caméra frontale de 24 mégapixels intégrée directement sous l’écran principal, une technologie qu’Apple n’a encore jamais proposée jusqu’ici.

Cette approche permettrait de supprimer totalement l’encoche ou le poinçon sur l’écran interne, offrant une surface d’affichage véritablement continue, en particulier en mode déplié. Jusqu’à présent, les caméras sous-écran observées chez la concurrence utilisent des capteurs de résolution plus faible pour faciliter le passage de la lumière au travers des pixels de l’écran. Apple chercherait ici une solution plus haut de gamme, en misant sur un module optique avancé à six éléments plastiques pour maintenir une qualité d’image supérieure sans sacrifier la transparence de la surface.

Cependant, cette intégration pourrait s’accompagner de certains compromis techniques. Il est possible que l’iPhone Fold ne dispose pas de stabilisation optique ou d’un scanner LiDAR. Le but serait de conserver un design fin et léger malgré la structure pliable, ce qui reste un défi majeur en ingénierie matérielle. À l’arrière, le modèle proposerait une configuration à deux capteurs, adaptée à son positionnement particulier dans la gamme.

Si Apple choisit réellement de lancer une caméra sous-écran dans l’iPhone Fold, cela pourrait représenter bien plus qu’une simple nouveauté esthétique. Ce modèle servirait probablement de terrain d’expérimentation grandeur nature afin d’affiner la technologie avant de la généraliser sur l’ensemble de la gamme. L’objectif serait notamment de l’intégrer dans le futur iPhone XX, attendu comme un modèle emblématique marquant les 20 ans de l’iPhone, et qui pourrait introduire un design totalement sans découpe ni perforation.



