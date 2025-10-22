On parle déjà d'une fin de production pour l'iPhone Air

Une fois de plus, l'iPhone qui se situe entre le modèle standard et le modèle Pro peine à convaincre sur le marché. L'iPhone Air ne déroge pas à la règle et semble, comme ses prédécesseurs Plus et mini, avoir du mal à se vendre. On parle déjà d'une fin de production, un mois après la sortie du modèle.

Apple réduirait drastiquement la production de l’iPhone Air, proche d’une fin de cycle prématurée

À peine un mois après sa sortie, l’avenir de l’iPhone Air semble déjà compromis. Selon le Nikkei Asia, la production du nouvel iPhone ultrafin aurait déjà été réduite à des niveaux quasi nuls, signe d’un arrêt anticipé des lignes d’assemblage. En clair, Apple chercherait désormais à écouler les stocks déjà fabriqués, sans relancer la production — une décision qui en dit long sur les ventes du modèle.

Il y a quelques jours, plusieurs rumeurs avaient déjà évoqué une baisse notable de la production de l’iPhone Air, conséquence directe d’une demande bien inférieure aux attentes. L’appareil, présenté comme une alternative plus fine et plus légère à l’iPhone 17, ne semble pas avoir conquis un large public. Les consommateurs privilégieraient les modèles standards ou Pro, plus complets et offrant de meilleures performances pour un prix souvent jugé plus justifié.

D’après les informations du Nikkei, les partenaires industriels d’Apple ont reçu la consigne de réduire la cadence jusqu’à « presque un arrêt total ». Cette décision intervient alors que la firme de Cupertino s’apprête à concentrer ses efforts sur les autres modèles qui continuent d’afficher des ventes solides.

Si Apple n’a bien évidemment pas communiqué officiellement sur le sujet, cette situation rappelle d'autres épisodes similaires dans l’histoire du constructeur — notamment avec l’iPhone 12 mini, lui aussi victime d’un intérêt limité malgré un concept séduisant. L’iPhone Air pourrait ainsi rejoindre la liste des expérimentations commerciales d’Apple qui n’auront pas su convaincre.