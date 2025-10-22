On parle déjà d'une fin de production pour l'iPhone Air

  • auteurAlexandre Godard
  • Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)
  • 💬 13 coms
  • 🔈 Écouter

iphone 17 air iconeUne fois de plus, l'iPhone qui se situe entre le modèle standard et le modèle Pro peine à convaincre sur le marché. L'iPhone Air ne déroge pas à la règle et semble, comme ses prédécesseurs Plus et mini, avoir du mal à se vendre. On parle déjà d'une fin de production, un mois après la sortie du modèle.

Apple réduirait drastiquement la production de l’iPhone Air, proche d’une fin de cycle prématurée

À peine un mois après sa sortie, l’avenir de l’iPhone Air semble déjà compromis. Selon le Nikkei Asia, la production du nouvel iPhone ultrafin aurait déjà été réduite à des niveaux quasi nuls, signe d’un arrêt anticipé des lignes d’assemblage. En clair, Apple chercherait désormais à écouler les stocks déjà fabriqués, sans relancer la production — une décision qui en dit long sur les ventes du modèle.

Il y a quelques jours, plusieurs rumeurs avaient déjà évoqué une baisse notable de la production de l’iPhone Air, conséquence directe d’une demande bien inférieure aux attentes. L’appareil, présenté comme une alternative plus fine et plus légère à l’iPhone 17, ne semble pas avoir conquis un large public. Les consommateurs privilégieraient les modèles standards ou Pro, plus complets et offrant de meilleures performances pour un prix souvent jugé plus justifié.

keynote apple wow dropping iphone air 3

D’après les informations du Nikkei, les partenaires industriels d’Apple ont reçu la consigne de réduire la cadence jusqu’à « presque un arrêt total ». Cette décision intervient alors que la firme de Cupertino s’apprête à concentrer ses efforts sur les autres modèles qui continuent d’afficher des ventes solides.

Si Apple n’a bien évidemment pas communiqué officiellement sur le sujet, cette situation rappelle d'autres épisodes similaires dans l’histoire du constructeur — notamment avec l’iPhone 12 mini, lui aussi victime d’un intérêt limité malgré un concept séduisant. L’iPhone Air pourrait ainsi rejoindre la liste des expérimentations commerciales d’Apple qui n’auront pas su convaincre.

13 réactions

Dom c - iPhone

On ne choisit pas un tel sur sa finesse mais sur sa batterie et sa vitesse

22/10/2025 à 17h55

GuiJacq - iPhone premium

@Jilo
Sans oublier un son mono, une puce bridée et un port USB 2 au lieu de 3 (Ça c’est logique car il n’est pas destiné aux « professionnels »).

Je comprends quand même qu’il trouve un public car certains utilisateurs n’ont pas besoin de toutes ces fonctionnalités au quotidien.

22/10/2025 à 17h05

Jilo - iPhone

Pour moi c’est une vraie innovation d’Apple comme on en attendait depuis des années ! Mais trop de points négatifs :
- absence d’une 2e caméra (grand angle)
- batterie trop petite
- prix excessif

Pour le reste il semble vraiment au top ! Mais ces points négatifs m’ont fait resté fidèle à la gamme Pro Max.. dommage car le potentiel du Air est énorme !

22/10/2025 à 16h46

Magio - iPhone

Les clients ont parlé et le commercial a répondu
La preuve que la minorité veulent un mini ou un iPhone plat mais c’est une évidence un plat ou mini coûte cher et jamais le contraire pour ceux qui le trouve trop cher
Tout qui est extravagant comme petit, pliant ou top est cher mais tout le monde le sait mais de voir les textos on ne le dirait pas 😜

22/10/2025 à 16h38

MaxiMinaj - iPhone

Pas étonné c’est un flop une caméra supplémentaire m’aurait fait changer d’avis mais je reste toujours fidèle à la gamme Pro Max

22/10/2025 à 16h37

Madok - iPhone

@OzVirtu
Un peu de respect stp, si tu n’en es pas capable alors rien ne t’empêche de t’abstenir dans les commentaires.

22/10/2025 à 16h05

Paul_mltn - iPhone premium

@OzVirtu
Ou juste admettre qu’il s’est acheté l’iPhone qu’il souhaitait

22/10/2025 à 15h39

OzVirtu - iPhone premium

@TLS31
Donc tu admets être un « Pigeon ».

22/10/2025 à 15h26

Packiie33 - iPhone premium

Un iPhone bien trop cher à 1200€, et avec bien trop de compromis à comparaison le 17 Pro Max a toute les fonctionnalités pour 200€ de plus il y a pas photo

22/10/2025 à 15h10

TLS31 - iPhone

Moi je l’ai et je l’adore 😍
Aucun regret !!!

Mais oui effectivement je pense que le prix , à freiner tout le monde !

C’est trop cher …
Il est très mal positionné par rapport aux autres iPhone !

22/10/2025 à 15h06

skysky - iPhone

S’il avait été moins chère j’en aurait pris 4.

22/10/2025 à 15h00

NICKKOLAS - iPhone premium

S’il existait un 17 Max, je l’aurais acheté.

22/10/2025 à 14h54

djidji63 - iPhone

Trop cher pour un non pro

22/10/2025 à 14h48

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles