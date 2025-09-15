L'iPhone 17 est déjà le préféré en Chine

La série iPhone 17 d'Apple a conquis la Chine, pulvérisant les records de précommandes malgré le lancement retardé de l'iPhone Air ultra-fin en raison de problèmes réglementaires liés à l'eSIM. Et rien de tout cela ne nous surprend.

Un record pour l'iPhone 17

Selon le South China Morning Post, le revendeur JD.com a rapporté que dans la première minute après l'ouverture des précommandes vendredi à 20h, les ventes de la série iPhone 17 ont dépassé l'ensemble des précommandes du premier jour de la série iPhone 16 l'année dernière. L'iPhone 17 standard avec 256 Go de stockage s'est imposé comme le choix préféré des acheteurs chinois, soulignant son excellent rapport qualité / prix, chose qu'on a déjà analysé la semaine dernière.

La demande a carrément submergé le site web d'Apple, certains clients ayant rencontré des retards pour accéder à la page de précommande. Un acheteur a signalé que le traitement du paiement a pris plusieurs minutes. Du côté des modèles plus chers, les créneaux de retrait en magasin de l'iPhone 17 Pro Max dans les boutiques Apple de Shanghai étaient complets en 20 minutes. Samedi matin, les délais de livraison pour tous les modèles d'iPhone 17 à Guangzhou s'étendaient jusqu'à mi-octobre. Au Canada, l'iPhone 17 d'entrée de gamme avec 256 Go, à partir de 969 €, voit ses dates de livraison repoussées au 7 octobre pour toutes les couleurs.



La popularité de l'iPhone 17 standard, bien qu'il soit l'option « non-Pro », provient de ses améliorations attrayantes au même prix de départ de 969 €/ 799 $/5 999 yuans que son prédécesseur. Il dispose d'un écran plus grand de 6,3 pouces avec des bordures plus fines, d'un taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz et d'un écran toujours allumé — deux premières pour le modèle de base — ainsi que du verre Ceramic Shield 2 amélioré pour la durabilité. Parmi les autres améliorations, on note un stockage de base doublé à 256 Go, une puce A19, un appareil photo arrière ultra-grand-angle de 48 Mpx, un capteur frontal de 18 Mpx pour des selfies et des appels vidéo de meilleure qualité, et une meilleure autonomie de la batterie. Ces améliorations rapprochent l'iPhone de base des modèles Pro, en faisant un choix incontournable pour la majorité des clients.



Bien que l'absence de l'iPhone Air en Chine en raison des problèmes d'eSIM ait pu stimuler les précommandes du modèle standard, son attrait est indéniable. En France, l'iPhone Air en noir reste disponible pour une livraison le jour du lancement, le 19 septembre, les autres ayant glissé d'une à deux semaines, ce qui suggère que la popularité de l'iPhone 17 standard en Chine resterait probablement forte quoi qu'il arrive. Avec son mélange de fonctionnalités de pointe et un prix compétitif, l'iPhone 17 prouve qu'être « d'entrée de gamme » ne rime pas avec impopulaire.