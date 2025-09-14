Les 6 détails à connaître sur l'iPhone Air

Le tout nouvel iPhone Air ultra-fin d'Apple sera officiellement lancé vendredi, une semaine après l'ouverture des précommandes, et il y a quelques détails moins évidents sur l'appareil que vous pourriez ne pas avoir remarqués. Si l'appareil a épaté les premiers testeurs par sa finesse, son élégance et sa célérité, il fait quelques concessions pour tenir la ligne.

Des concessions sans réel impact

Caser les mêmes composants dans 5,6 mm que dans l'iPhone 17 Pro était mission impossible, alors voici les petites différences qui font du Air un modèle à part.

Voici les six choses à savoir sur l'iPhone Air :

Comme les rumeurs le suggéraient, l'iPhone Air n'a qu'un seul haut-parleur. L'écouteur en haut de l'appareil sert également de haut-parleur, mais il n'y a pas de haut-parleur en bas. Les trous à gauche et à droite du port USB-C sont destinés aux microphones. Pour un son stéréo, vous n'aurez pas de choix que d'utiliser AirPods (Pro 3 par exemple) ou une enceinte externe compatible. Sur l'iPhone Air, la Dynamic Island est positionnée légèrement plus bas sur l'écran par rapport aux modèles iPhone 17 et iPhone 17 Pro. Cela était probablement nécessaire en raison du cadre ultra-fin de l'appareil, qui a requis des modifications de conception interne, dixit Tim Cook. Alors que les modèles iPhone 17 Pro prennent en charge l'USB 3.2 Gen 2 pour des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbps, l'iPhone Air est limité aux vitesses USB 2, soit jusqu'à 480 Mbps. Apple indique que l'iPhone Air peut être chargé à 50 % en environ 30 minutes, tandis que les modèles iPhone 17 Pro peuvent atteindre 50 % en environ 20 minutes. Un chargeur et un câble de puissance supérieure sont requis pour atteindre ces vitesses. De plus, la charge sans fil MagSafe sur l'iPhone Air est limitée à 20 W, contre 25 W pour les modèles iPhone 17 Pro. Dans les modèles iPhone 17 Pro, la puce A19 Pro dispose d'un GPU à 6 cœurs. Sur l'iPhone Air, elle a un GPU à 5 cœurs, ce qui entraîne une légère baisse des performances graphiques. Mais 99 % des utilisateurs ne devraient pas s'en apercevoir, d'autant que les 5 coeurs sont plus efficaces que les 6 coeurs de la puce A18 Pro de l'iPhone 16 Pro. La caméra arrière de l'iPhone Air se compose d'un seul objectif de 48 MP, contrairement aux systèmes de caméras à objectifs multiples des modèles iPhone 17 et iPhone 17 Pro, ce qui peut limiter sa polyvalence photographique. Si les modes macro et ultra-large sont absent, Apple a tout de même réussi à conserver un zoom optique 2x.

