Benchmark : la puce A19 Pro fait mieux que l'A18 Pro et égale la M4 en mono-core

Apple a récemment dévoilé les modèles iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro, qui apportent des améliorations significatives en termes de design et de performances, avec la puce A19 Pro en vedette. Alimentant l’iPhone 17 Pro et l’iPhone Air, cette puce égale les performances CPU du MacBook Pro M4, une prouesse remarquable pour le silicium mobile de la marque. Les scores Geekbench partagés par Jukanlosreve sur X (mais qu'on ne retrouve pas à date sur la plateforme) pour l’iPhone 17 Pro (identifié iPhone18,2) confirment sa suprématie, révélant une configuration GPU à 6 cœurs pour le modèle Pro, contre 5 cœurs pour l’iPhone Air.

Un bond en avant

La puce A19 Pro a obtenu un score de 3 895 en monocœur et 9 746 en multicœur, faisant de l’iPhone 17 Pro l’un des smartphones les plus puissants jamais testés. À titre de comparaison, la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro affiche 3 447 (monocœur) et 8 576 (multicœur). Cela représente une progression de 13 % en monocœur et 14 % en multicœur pour l’iPhone 17 Pro, permettant un multitâche toujours plus poussé, de l'édition de médias plus rapides, des jeux plus fluides que jamais et des capacités améliorées pour les fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Étonnamment, l’A19 Pro dépasse même le score monocœur du MacBook Pro M4 (3 829), bien que les performances multicœur du processeur M4 (plus de 14 000) conservent un avantage de 45 % grâce à ses cœurs supplémentaires et une meilleure gestion thermique. Heureusement. L’iPhone 17 Pro introduit également un système de refroidissement par chambre à vapeur — une première pour les iPhones — permettant de maintenir des performances élevées avec un étranglement minimal lors des jeux ou des tâches intensives.



D’autres détails sur les performances graphiques et l’endurance de l’A19 Pro seront bientôt disponibles, notamment lors des tests de la presse la semaine prochaine. Qui a besoin de plus de puissance et s'apprête à changer d'iPhone parmi vous ?