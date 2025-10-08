L’iPhone 18 Fold mêlerait aluminium et titane pour un design plus robuste

Apple préparerait activement son premier iPhone pliable, attendu pour 2026. L’iPhone 18 Fold pourrait adopter une structure innovante combinant aluminium et titane, un choix pensé pour allier solidité, légèreté et meilleure gestion de la chaleur.

L'iPhone 18 Fold pourrait combiner aluminium et titane pour son châssis

Apple préparerait un grand saut matériel avec son premier iPhone pliable, prévu pour 2026. L’iPhone 18 Fold utiliserait une combinaison d’aluminium et de titane pour la structure de son boîtier. Ce choix viserait à offrir un équilibre entre légèreté, résistance et gestion thermique, trois aspects essentiels pour un appareil pliant.

Pour ce nouveau design, la marque chercherait à tirer parti des avantages des deux matériaux : la robustesse et la finition haut de gamme du titane, alliées à la dissipation thermique et à la souplesse de l’aluminium. Cette année, l'iPhone Air est en titane et l'iPhone 17 Pro est en aluminium.

Le rapport évoque également d’autres détails techniques : un écran extérieur de 5,5 pouces et un écran intérieur pliant de 7,8 pouces, ce qui placerait le format entre celui d’un iPhone mini et d’un iPad mini. L’iPhone 18 Fold pourrait aussi abandonner le Face ID au profit du Touch ID, potentiellement mieux adapté à un design pliable.



Apple aurait aussi pour objectif d'atteindre 4,5 mm d'épaisseur, en dessous des 5,6 mm de l'iPhone Air, une finesse remarquable. Enfin, iOS 27 serait optimisé pour ce nouveau facteur de forme, avec une interface pensée pour l’usage en mode tablette et smartphone.

En combinant titane et aluminium, Apple chercherait à proposer un appareil à la fois solide, fin et agréable en main. Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone 18 Fold pourrait devenir l’un des produits les plus ambitieux jamais lancés par la marque, bien que le marché des smartphones pliables soit une minorité.



Source